Böyle olur Soner Yalçın'ın ahlaksızlığı! Karanlık Oda’dan akılalmaz “seks kaseti” rezaleti

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Sözcü’de köşe karalayan Soner Yalçın’ın İslam’a saldırmak ve Müslümanları hedef göstermek uğruna devletin gizli bilgilerini bile ifşa etmekten çekinmeyen operasyonel haber sitesi Oda TV, yine kendine yakışanı yaptı. “Kaset skandalı ilahiyata sıçradı” başlığı ile verilen haberde, habere mevzubahis olan kişilerin ilahiyat fakültesiyle ilgisi olmadığı görüldü. İlahiyat fakültesindeki detayı arayan okurlar, solcuların ahlaksızlıkta nasıl zirve yaptıklarına şahit oldular.

Oda TV’deki habere göre, 2014 senesinde, Akdeniz Üniversitesi’nde dönemin rektörü olan Prof. Dr. İsrafil Kurtcephe okulda açık olan kadrolara kendi adamlarını yerleştirdi. FETÖ de Kurtcephe’nin yaptıklarından haberderdi ve dönemin rektörünü gizlice dinledi. Haberde üyelerin ismi verilmedi, sadece isimlerinin baş harfleri kodlandı, onlardan birisi de Akdeniz Üniversitesi Personel Daire Başkanı H.G. oldu.

2015 senesinde düzenlenen operasyonda, Akdeniz Üniversitesi’ndeki birçok FETÖ iltisaklı isim gözaltına alındı.

Savcı mütalaasında, H.G.'in diğer sanıklar S.A. ile İsrafil Kurtcephe arasında kadro karşılığı ilişki pazarlığının görüşme ve buluşmalarının gizli kayıtlarının çekilmesi ve görüntülerin yayılmasını sağladığı ve tüm dosya içeriğinden sanığın özel hayatın gizliliğini ihlal etme suçundan sorumlu olduğunu belirterek, cezalandırılmasını istedi.

Soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırılan H.G. yargılanması devam ederken tekrar memuriyete döndü; önce turizm fakültesine verildi. H.G. hakkındaki iddialar göz önünde tutularak, geçmiş dönemde yaptığı iddia edilen kaset ve ilişki pazarlıklarının tekrar yapılmaması için ilahiyat fakültesine yollanıyor.

Özetle, genel sekreter olmak isteyen bir kişinin odağında kurulan kaset kumpas ve şantajları ortaya çıkınca, ismi bile açıklanmayan kasetçi H.G. önce memuriyetten atılıyor. Ceza davası devam ettiği için, memuriyetten atılma işlemi iptal edilince, kaset-montaj işlerini yapamayacağı bir devlet dairesi aranıyor ve “İlahiyat Fakültesi'nde bu tür ahlaksızlıklar yapamaz” diye, bu fakülteye memur olarak veriliyor.

Dindar düşmanlığında zirveyi kaptırmadı

Ve tüm bunlara rağmen Soner Yalçın'ın Oda TV’si, sanki kaset hazırlama işleri, kasette başrol oynayanlar ilahiyat fakültesi ile ilgili kişiler imiş gibi, "Kaset skandalı, İlahiyata sıçradı, seks karşılığı kadro” başlığı atarak, dindar insan düşmanlığında zirveyi kimseye kaptırmayacaklarını ispatlıyor!..

Namussuzluğu yapan, seks kaseti çeken, seks karşılığı kadro ahlaksızlıklarında başrol oynayan namussuzların isimlerini yazamayan ve baş harflerini kodlayarak veren karanlık oda, olayla hiç ilgisi olmayan ilahiyat fakültesi öğretim üyeleri ve öğrencilerinin hepsini töhmet altına atacak şekilde, açıkça “İlahiyata sıçradı, seks karşılığı kadro” başlığı attı.