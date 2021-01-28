Böyle olur CHP'lilerin kahvaltısı: Ne yok ki? 10 kilo tereyağı, 10 kilo sucuk, 80 boyoz, 80 gevrek...

Yeni Asır yazarı Erhan Gülenç, 'İzmir'deki bu kahvaltı çok konuşulur' başlıklı köşe yazısında CHP'li başkanların israfçı tutumunu anlattı. "Gaziemir Belediyesi'nde CHP'li Başkan Halil Arda, bazı meclis üyeleri ve CHP İlçe Başkanı Kasım Özkan arasındaki çekişme nedeniyle sürekli kriz yaşanıyor." diyen Gülenç, CHP'li Başkan Arda'nın memurların tazminatını kestiğine dikkkat çekerek, "Eşini belediyede 'Onursal Koordinatör' yapan ve memurların sosyal denge tazminatını kesen Başkan Arda, İzmir'de CHP'nin başını en çok ağrıtan isimlerin başında yer alıyor. Maalesef belediyede olaylar bitmiyor, bitecek gibi de gözükmüyor. Şimdi de kahvaltı bombası patladı." ifadelerini kullandı.

'80 boyoz, 10 kilo tereyağı'

Gaziemir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca ile görüşmesini kaleme alan Gülenç, "Dün akşam üzeri CHP'li 4 meclis üyesiyle birlikte belediyede denetim komisyonunda görev yapan AK Parti Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca ile görüştüm. Atmaca'nın anlattıklarını hayretler içerisinde dinledim. Atmaca'nın verdiği bilgilere göre belediye 2020 Nisan ayı sonlarında meclis üyelerine bir kahvaltı vermiş. Dünkü komisyon toplantısında kahvaltıyla ilgili alınan 4 ayrı faturayı inceleyen Atmaca gözlerine inananamış. Çünkü faturalara göre, kahvaltıda 80 boyoz ve 80 gevrek, 10 kilo tereyağı, 10 kilo sucuk, 3 kilo beyaz peynir, 3 kilo tulum peyniri, 4.5 kilo su böreği, 1.5 kilo zeytin tüketilmiş." dedi.

'15 Meclis üyesi katılmamış'

Kahvaltıdaki israfa dikkat çeken Gülenç, şunları söyledi:

"Cumhur İttifakı'nda yer alan 11 üye olarak kendilerinin bu kahvaltıya katılmadığını anlatan Atmaca, komisyondaki CHP'li 4 meclis üyesine de sorduğunu, onların da böyle bir kahvaltıya katılmadıklarını söylediğini ifade etti. 31 üyeli mecliste geriye CHP'li 16 üye kaldığını ifade eden Atmaca, 'Bu meclis üyeleri, demek ki kahvaltıda 5'er tane boyoz ve gevrek yemiş. Neredeyse birer kiloya yakın tereyağ tüketmiş. Kilolarca peynir yemiş. Alınan 4 fatura için yapılan ödeme de KDV hariç 1550 lira. Kişi başı 100 lira civarında bir rakama denk geliyor. Bu rakamları görünce gözlerime inanamadım. Şoke oldum. Eğer 16 meclis üyesi bunları yediyseler iyi ki, mide fesadı gibi ağır bir rahatsızlık geçirmemişler!' dedi. İzmirliler olarak Başkan Arda'dan bu kahvaltıyı ilçe ve kent halkına izah etmesini bekliyoruz."

'İzmir tek yumruk haline gelemedi'

"İzmir'in İstanbul karşısındaki eski gücünü kaybetmesinin başlıca nedenlerinden biri de kendi içinde birlik olamamasıdır. Maalesef yıllarca İzmir tek yumruk haline gelemedi. Özellikle iş dünyası arasında her zaman bir bölünmüşlük yaşandı. Yıllarca ekonomi muhabirliği yapmış biri olarak kentte iş dünyasını temsil eden oda ve derneklerin başkan ve yöneticilerinin arasındaki büyük çekişmelere şahit etmişliğim vardır. Fakat son dönemde güzel gelişmeler oluyor. Depremin ardından İzmir Ticaret Odası'ndan Ege Bölgesi Sanayi Odası'na, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği'nden İzmir Ticaret Borsası'na kadar iş dünyasındaki birlikteliğin göstergesi olacak iki önemli gelişme yaşandı."