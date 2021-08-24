Böyle olur, akşamdan kalma solcular! Kimlik gösterip bekletilen vekille göstermeyip gideni kıyasladılar...

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Akşamdan kalma solcular, polis kontrolünde kimliğini gösteren milletvekili ile, kimliğini göstermeyip, "Benim kim olduğumu meclis albümünden ara bul" diyen milletvekilini kıyasladı.

Kimliğini göstermesine rağmen bırakılmadı

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, aracı ile seyir halindeyken polis tarafından durduruldu. Polis, AK Parti'li Yılmaz'ın aracının ihbar edildiğini söyledi. Yılmaz, milletvekili kimliğini, araçtaki şoför de aracın görev kartını polislere gösterdi. Milletvekili kimlik kartını gören polis, aracı bekletmeye başladı. Zeynep Gül Yılmaz'ın içinde bulunduğu araç dakikalarca kontrol noktasında bekletildi.

'Beni albümden ara bul' deyip gaza basan CHP'li

Geçtiğimiz ay da CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın içinde olduğu araç polis tarafından durdurulmuştu. Polisin "Kimliğinizi görebilir miyim?" dediği CHP'li vekil, "Bakamazsın kardeş, bir bakanın kimliğine bakabiliyor musun?" demişti. Polis ise, "Bakanı tanıyabilirim ama o kadar milletvekilini tyanıyamam ki" diyerek karşılık vermişti. CHP'li Turan Aydoğan, polise, şunları söyledikten sonra, gaza basıp arkasına bakmadan oradan ayrılmıştı: "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin albümü var. Al oradan bak. Öyle yapacaksın. Yoksa bakamazsın. Gereğini yap."

Linç etmek için birbirleri ile yarıştılar

Yaşanan bu iki olayı birbirinden ayırt edemeyen akşamdan kalma solcular, CHP'li Aydoğan ile AK Partili Yılmaz'ı karşılaştırdı. Sol medya, sakince kimliğini ve araç görev kartını göstermesine rağmen dakikalarca kontrol noktasında bekletilen AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ı linç etmek için birbiri ile yarıştı.