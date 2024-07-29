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Medya Böyle Olimpiyat ruhu olmaz olsun! Allah sizi kahretsin e mi?
Medya

Böyle Olimpiyat ruhu olmaz olsun! Allah sizi kahretsin e mi?

Yeniakit Publisher
2024-07-29 12:00:00 -
Böyle Olimpiyat ruhu olmaz olsun! Allah sizi kahretsin e mi?

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Paris Olimpiyatları açılış törenindeki rezaletleri eleştirdi. Törenin Fransız Devrimi ve LGBT temalarıyla dolu olduğunu belirten Altınok, bu gösterilerin küreselci cepheyi temsil ettiğini ifade etti. İşte Melih Altınok'un yazısı:

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Paris Olimpiyatları açılış törenindeki rezaletleri eleştirdi. Törenin Fransız Devrimi ve LGBT temalarıyla dolu olduğunu belirten Altınok, bu gösterilerin küreselci cepheyi temsil ettiğini ifade etti. İşte Melih Altınok'un yazısı:

"Olimpiyatlara ev sahipliği yapan ülkeler açılış seremonisinde kendi tarihiyle medeniyete nasıl bağlandıklarını tarif ediyorlar.

İngilizler, Londra Olimpiyatları'na Sanayi Devrimi teması üzerinden gitmişlerdi mesela. Cuma günü başlayan 2024 Yaz Olimpiyatları'nı düzenleyen Fransızlar ise açılışı Fransız Devrimi'yle yaptılar.

Tabii kendilerinden İngilizler gibi derinlik, sadelik ve mizah beklemiyorduk ama bu kadar sığlık Macron'un Fransa'sı için fazlaydı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Eski Yunan tanrılarından, son akşam yemeğindeki İsa'ya kadar ne varsa Charlie Hebdo'dan hallice bir tarzla hicvedildi. Finalde ise bu "akıl dışılığa" kraliyet mensuplarının kelleleri kesilerek son verildi.

Ne var ki sahnede devrimin Bastil Hapishanesi'ni basarak kurtardığı yoksullardan, "çoğunluktan" bahseden bir koreografi yoktu. Başını açmadığı için müsabakalara sokulmayan Müslüman sporcularla birlikte gettolarında unutulmuşlardı.

Ama ortalık coşkulu "LGBT-İ bireyden" geçilmiyordu. Öyle ki canlı yayında +18 manzaralar yayını tüm dünya televizyonlarıyla aynı anda veren TRT'ye soğuk terler döktürdü.

Peki, insanlık Gazze'de tarihin son büyük soykırımına şahitlik ederken bu neyin çılgın partisi sizce?

Ev sahibi ülkenin cumhurbaşkanını, kendisinden 25 yaş büyük karısını gücendirmeyi göze alıp Spor Bakanı'yla kameralar önünde öpüşecek kadar heyecanlandıran ne?

Fotoğraf net değil mi?

Harari boşuna "Eğer yeni dünya düzenine geçmezsek, İsrail ve Gazze'de gördüğümüz manzaraları maalesef dünyanın daha çok yerinde göreceğiz" diye tehdit etmiyor.

Pandemide tutulan saflar sıklaşıyor.

Küreselci cephe, seçimlerde desteklediği Avrupa'daki en sıkı müttefikinin başkentinde yeni dünya düzeninin olimpiyat ruhunu ilan ediyor.

Kimse kendini kandırmasın. Meselemiz artık ötekinin kabul görmesi tartışması değil, marjinalin hâkimiyetinin dayatılması. Dinlerin, cinsiyetlerin, kültürlerin çağdışı sayılıp tek tipleştirilmesi.

Tümüyle yozlaşan bu koalisyonun göze aldığı kaosun, insanlığa Fransız Devrimi sonrası başlayan ve giyotinle özdeşleşen terör devrini, jakobenleri mumla aratacağı aşikâr."

 

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Yorumlar

Sıfır beyin

Covid salgını safsatasıyla insanlık, beynini ve tüm bağlarını sıfırladı.

Abudlah

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