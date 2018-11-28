Böyle öküz görülmedi! Cüssesi sayesinde kesilmekten kurtuldu

Avustralya'da bulun Knickers adlı öküz görenleri hayrete düşürdü. 1400 kilo ağırlığı ve 194 santimetrelik boyuyla diğer sığırların arasından hemen göze çarpan Knickers'ın ülkedeki en büyük öküz olduğuna belirtildi.

Boyu ve ağırlığı sayesinde kesilmekten kurtuldu

Knickers'ın boyu ve ağırlığı onu aynı zamanda kesilmekten de kurtarıyor. Sahibi Geoff Patterson geçen ay Knickers'ı açık artırmayla satmak istedi. Ancak bütün mezbahalar dev öküz için yeterli tesisleri olmadığını söyledi.

Knickers, hayatının geri kalanını, Perth kentinin 136 kilometre güneyindeki Myalup'ta bulunan, Preston Gölü besi çiftliğinde geçirecek.

Satılamayacak kadar devasa boyutlara sahip

Pearson "Bazı arkadaşları" küçük yaşta mezbahaya gönderilse de "Knickers hep göze çarpıyordu ve biz de 'bırakalım orada, kimseyi incitmiyor' dedik" diye konuştu.

Knickers'ın küçükken de diğer sığırlara oranla hep daha büyük olduğunu ve artık satılamayacak kadar devasa boyutlara sahip olduğu söylendi.

Knickers diğer sığırların da gözdesi

20 bin kadar sığırı bulunan Pearson, Knickers'ın birkaç yıllık ömrü kaldığını söylüyor. Knickers diğer sığırların da gözdesi. Kapıdan çıktığında yüzlerce sığır onu takip ediyor. Çiftlikteki çoğu sığırın koyu kahverengi olması yüzünden, Knickers siyah-beyaz renkleriyle daha bir ön plana çıkıyor.