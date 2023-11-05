  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Böyle öğretmen olmaz olsun! Şu alçaklığa bakın şu alçaklığa
Gündem

Böyle öğretmen olmaz olsun! Şu alçaklığa bakın şu alçaklığa

Yeniakit Publisher
2023-11-05 20:15:00 -
Böyle öğretmen olmaz olsun! Şu alçaklığa bakın şu alçaklığa

Samsun'da öğretmen karı kocanın evinde uyuşturucu madde ile sahte basın kartı ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Samsun'da öğretmen karı kocanın evinde uyuşturucu madde ile sahte basın kartı ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Balaç Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda öğretmen F.K.'nin evinde arama yaptı.

Yapılan aramada; 2 paket halinde 17 gram metamfetamin, 1 gram kubar esrar, 7 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 32 adet tabanca mermisi ile F.K.'nin öğretmen olan eşi A.K. adına düzenlenmiş üzerinde 'kriminal polis' yazan polis rozeti resmi bulunan sahte basın kartı ve yine aynı şekilde sahte basın araç kartı ele geçirildi.

Öğretmen F.K. hakkında "uyuşturucu kullanmak", öğretmen eşi A.K. hakkında da "kamu görevinin usulsüz olarak üstlenmesi" suçundan yasal işlem başlatıldı. Jandarma tarafından ifadesi alınan F.K. ve A.K. serbest bırakıldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

 

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23