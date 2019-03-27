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Böyle kusuyorsa...

Bebeklerde kusma normaldir ve eğer çocuğun sağlığı ve gelişimi iyiyse, tedaviye lüzum yoktur. Bununla birlikte, beslenme tekniklerindeki bazı değişiklikler, kusma sayısının azaltılmasına ya da kusma miktarının düşürülmesine yardım edebilir.

27 Mart 2019 Çarşamba 12:32
Böyle kusuyorsa...

Bebeklerde kusma normaldir ve eğer çocuğun sağlığı ve gelişimi iyiyse, tedaviye lüzum yoktur. Bununla birlikte, beslenme tekniklerindeki bazı değişiklikler, kusma sayısının azaltılmasına ya da kusma miktarının düşürülmesine yardım edebilir.

Midede gaz birikmesini önlemek için, bebeği sık sık geğirtebilirsiniz.

Midedeki besinin sindirime karışmasına daha fazla zaman vermek için yavaş besleyin.

Tek seferde çok fazla beslememeye dikkat edin ve doyduysa, beslemeyi kesin.

Bebeği besledikten sonra en az 15 dakika dik pozisyonda tutabilirsiniz. Bu, yer çekiminin mide içeriğinin çıkmasını engellemesine olanak sağlar.

Hangi durumlarda endişelenmeliyiz?

Bebek ağladığı halde gözyaşı gelmiyorsa, ağzı sürekli kuru olursa ve altını artık az bir şekilde ıslatıyorsa,

Bebek 3 aydan küçükse ve ateşi 38 olduğunda veya üç aydan büyük olursa ateşi 39 ve üzeri ise,

Beslenmeye karşı isteksizlik veya emmediğinde,

Bebeğin kusması şiddetli ve uzun süreli olduğunda veya kusma süresi yaklaşık 12 saatten fazla olduğunda,

Vücudun belli bölgelerinde kızarıklıklar oluşmaya başladığında,

Bebek kendini huzursuz hissettiğinde, uyumak istemediğinde veya uyumada zorlandığında,

Bebeğin nefes alışverişlerinde sorun olduğunda ve nefes almada zorluk çektiğinde,

Hiçbir sebep olmadan karnı şiştiğinde,

Bebeğinizi uzman bir çocuk doktoruna götürmenizde fayda vardır. Çünkü varsa bir sorun erken teşhis ile hem siz, hem de yavrunuz acı çekmeden kısa sürede rahatlarsınız.

Püskürerek kusma oluyorsa..

Eğer bebek fışkırarak kusuyorsa, ki bu genelde pilosterezi olabilir. Pilosterezi genelde bebeklerde 6 hafta ila 12 hafta arasında ortaya çıkar. de daha sıktır. Özelliği bebek fışkırarak kusar ama kusması safralı değildir.  Kustuktan sonra aktivitesi normaldir. Acıktığını ifade eden ağlamaları olur iyi beslenir ama kustuğu için bebek kilo alamaz.

Kusma ve karın şişkinliği acil durum

İkincisi bebekte kusma ile birlikte eğer karın şişkinliği varsa dışkısı kanlı ise yani jöle kıvamında ise aşırı bir huzursuzluğu varsa hatta bazen menenjit denecek kadar huzursuzluk, dalgınlık ve susturulamayacak kadar ağlama varsa buna imajinasyon deniyor. Yani iki bağırsak segmentin iç içe geçmesidir. Bu acil bir durumdur.

Kusma, ateş ve ishal..

Bebekte kusma ateşle birlikte ise ishali başlıyorsa bağırsak enfeksiyonu olarak adlandırılıyor. Bağırsak enfeksiyonu veya mide üşütmesi ya da mide nezlesi ve mide gribi (diğer griplerle karıştırılmaması gerek)  bu durumlarda bebeklerde kusma oluyor, ateş başlıyor ve ishal oluyor. Genelde viral enfeksiyonlara bağlıdır.

Hekime başvurup ona göre hareket edilmesi gerekiyor. Kusmada mutlaka acil olarak doktora başvurması gereken iki sebep vardır.

Eğer bebek sürekli kusuyorsa ağızdan hiç kabul etmiyorsa ve hatta kusan bebekte şöyle bir yaklaşım yapılması gerekir. Kustuktan sonra bir iki saat beslemeyeceğiz. Bebeğin midesi dinlenecek. Anne sütü alıyorsa annesi azar azar emzirecek. Bu durumda en sağlam yapılacak adım hekime gitmektir.

Menenjit belirtisi

Kusma ile beraber bebekte dalgınlık varsa ateş varsa bu menenjiti düşündürebilir. Bu durumda mutlaka hekime başvurmak gerekiyor. Yine kusması kanlı ise, bağırsakta veya mide de bir kanamayı düşündürebilir. Hekime başvurmak gerekiyor.

Su kaybı olan durum

Kusmadan dolayı sıvı kaybı olur. Eğer bebekte ağız kuruluğu varsa gözlerde çökme varsa bıngıldağı çöktüyse cildinde bir buruşma varsa cildi kuruduysa 6-8 saat idrarını hiç yapmadıysa ve kusma aldığımız tüm önlemlere rağmen devam ediyorsa, bebekte sıvı kaybı vardır serum gerektirebilir mutlaka bir doktora başvurmamız gerekir.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 12:32
  1. Bebeklerde kusma
  2. beslenme teknikleri
  3. Midede gaz birikmesi
  4. Eğer bebek fışkırarak kusuyorsa
  5. Pilosterezi
  6. Erkek bebekler
  7. bebekte kusma
  8. karın şişkinliği
  9. kanlı dışkı
  10. Bağırsak enfeksiyonu
  11. mide üşütmesi
  12. mide nezlesi
  13. mide gribi
  14. kusma
  15. viral enfeksiyonlar
  16. Menenjit
  17. Kusmadan dolayı sıvı kaybı
  18. bebekte sıvı kaybı
  19. serum
  20. doktor

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