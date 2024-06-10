  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Böyle keyif görülmedi! Minik sincap herkesi gülümsetti
Yaşam

Böyle keyif görülmedi! Minik sincap herkesi gülümsetti

Yeniakit Publisher
2024-06-10 10:50:00 -

Tunceli'de bir sincabın cips yediği anlar kameraya saniye saniye yansıdı.

Tunceli ile Ovacık ilçesi arasında yer alan Halbori Gözelerinde piknik yapan bir vatandaşın yanına gelen yabani sincap kendisine uzatılan cipsten alarak keyifle yedi. Sincabın cips keyfi Bülent Doğan isimli vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı. Ağaçta bulunan sincabın önce yanına gelmeye çekindiğini söyleyen Doğan, ''Ona ikramda bulunacağımı anlayınca tedirginliği geçti ve gelerek uzattığım cipslerden yemeye başladı. Ben de o anları cep telefonu kameramla kayıt altına aldım. Son derece güzel ve sevimli bir hayvan. Benim dışımda da bölgeye gelen piknikçilerin ikramlarını geri çevirmiyormuş” dedi.

Örnek davranış! Sınava giren öğrencinin telefonunu emanet almıştı
Örnek davranış! Sınava giren öğrencinin telefonunu emanet almıştı

Yaşam

Örnek davranış! Sınava giren öğrencinin telefonunu emanet almıştı

Arıcıların şimşeklerle mücadelesi görüntülendi
Arıcıların şimşeklerle mücadelesi görüntülendi

Yaşam
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Arıcıların şimşeklerle mücadelesi görüntülendi

Sıcaktan uçamayan martının imdadına esnaf koştu
Sıcaktan uçamayan martının imdadına esnaf koştu

Yaşam

Sıcaktan uçamayan martının imdadına esnaf koştu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23