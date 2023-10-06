Böyle kepazelik görülmedi! Sıktınız artık be

Emin Pazarcı, Ankara'daki terör saldırısının ardından çıkıp saçma sapan ve son derece çirkin ifadeler kullanan CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ı eleştirdi. Öztrak için "Bu milleti kör ve sersem yerine koyup, 'Saraydan' bahsetti. Sarayın her sıkıştığında terör kartına sarıldığı sözlerini sarf etti. Hızını alamayıp, 'Seçmeni, güvenlik ve özgürlük arasında tercihe zorladığı' sözleri dudaklarından döküldü" diyen Pazarcı, Akşam gazetesindeki "Sıktınız artık" başlıklı yazısında şunları kaydetti:

"Biri sıkışıp kendini patlatmıştı. Diğeri de polisimiz tarafından alnının ortasından vurulmuştu. İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne düzenlenen saldırı tamamen aydınlandı artık. İkisi de PKK'lı çıktı.

PKK'nın da ne olduğunu bilmeyen yok. Türkiye düşmanı bir örgüt; asker, polis ve çoluk-çocuk katili! Kırk yıldır ülkemizle savaşıyor. Binlerce canımıza, milyarlarca dolarımıza mal oldu. Arkasında Batılı ülkeler var. Türkiye düşmanı bütün çevreler tarafından destekleniyorlar. Türkiye'nin içinde de bir siyasi uzantıları bulunuyor. Üstelik Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeler. Anayasa Mahkemesi'nde de bir de kapatma davaları var.

Nasıl girdiler Meclis'e?

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İsmet Paşa'nın oğlu Erdal İnönü'nün desteğiyle girdiler. 1991 Genel Seçimi'nde, İnönü'nün SHP'si, PKK'nın siyasi uzantısı olan HEP ile ittifak yaptı. Leyla Zana ve Hatip Dicle gibi isimlerin de aralarında bulunduğu tam 18 milletvekilini Meclis'e soktu. O seçim sonuçları, Leyla Zana'nın TBMM'deki yemin töreninde sergilediği "Kürtçe yemin krizi" ile siyasi tarihimizdeki yerini aldı.

Hatip Dicle, İstanbul'da askeri okul öğrencilerinin bulunduğu bir alanda PKK'lı hainlerin düzenlediği bombalı saldırının ardından, "Savaşta olur böyle şeyler" türünden iğrenç sözler sarf etti.

Kars Milletvekili Mahmut Alınak gibi tipler, Meclis kürsüsünden "İhkak-ı Hak" gibi Türkiye Cumhuriyeti'ne başkaldıran ifadelerde bulundu.

Bunların uzantılarının Doğu ve Güneydoğu'da hendekler kazıp, "Öz yönetim" diye naralar atmalarını saymıyorum bile.

Peki, bütün bunları yaptılar da ne oldu?

Hiçbir şey değişmedi. Yine terörün siyasi uzantıları ile sürdürülen işbirlikleri devam etti. CHP'nin içinde "Her evden bir oy CHP'ye, bir oy da HDP'ye" söylemlerini hatırlarsınız herhalde.

Var mı buna itirazı olan?

Olamaz, çünkü hepsi yaşandı. Tamamı gerçek.

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Şimdi tekrar dönelim Ankara'daki son saldırıya...

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, garip, saçma sapan ve son derece çirkin ifadeler kullandı. Bu milleti kör ve sersem yerine koyup, "Saraydan" bahsetti. Sarayın her sıkıştığında terör kartına sarıldığı sözlerini sarf etti. Hızını alamayıp, "Seçmeni, güvenlik ve özgürlük arasında tercihe zorladığı" sözleri dudaklarından döküldü.

Coşup gürledi, Emniyet ve İçişleri'ne karşı girişilen saldırının aydınlatılması gereğinden bahsetti.

Aydınlatıldı işte. Bir defa daha ihanetin altından PKK denilen terör örgütü çıktı. Hani sık sık siyasi uzantıları ile işbirliği yapılan ve son seçimde de dağdaki baronlarının Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklamaları yaptığı PKK var ya, işte o!

Şimdi bu noktada söylenecek çok şey var, ama CHP'lilerin ağzını bıçak açmıyor. Ses çıkmıyor, suskunlar.

O zaman biz söyleyeyim:

Sıktı bu tavırlar artık. Kabak tadı verdi. Hele hele her seferinde, işin içinden sıyrılmak için olayı siyasi muhataplarına yıkma çabası iyice rahatsızlık vermeye başladı.

Amiyane tabiri ile millet yemiyor artık bunları!

Bırakın bu ucuz çadır tiyatrolarında sergilenen illüzyon gösterilerini. Silkinin biraz, kendinize gelin, milli mücadele ruhuna ve kuruluş ayarlarınıza dönün. Yapamaz mısınız, çok mu zor gerçekten?"