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Yerel Böyle kandırdılar! Yaşlı kadın 1 milyon liralık altınlarını elleriyle teslim etti
Yerel

Böyle kandırdılar! Yaşlı kadın 1 milyon liralık altınlarını elleriyle teslim etti

Kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcıların tuzağa düşürdüğü yaşlı kadın, piyasa değeri 1 milyon lira olan altınlarını kendi elleriyle teslim ederek fena halde dolandırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-26 11:46:00 -
Böyle kandırdılar! Yaşlı kadın 1 milyon liralık altınlarını elleriyle teslim etti

Samsun'da kimliği belirsiz dolandırıcılar kendilerini polis olarak tanıtıp telefonla aradıkları 81 yaşındaki G.K. adlı yaşlı kadını korkutup kandırdı.

Yaşlı kadının evine giden dolandırıcılar piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan 1 adet beşibirlik altın, 2 adet Atatürk armalı altın, 2 adet 500'lük Reşat altın, 2 adet Reşat armalı altın, 2 adet Reşat altın, 3 adet Ata lira, 1 adet yarım altın, 32 adet çeyrek altın, 9 adet Ata arma altın, 18 adet yarım Ata altın, 11 adet yaklaşık 150 gram olan altın bilezik, 1 adet yaklaşık 40 gram olan altın hazır bilezik, 2 adet taşlı altın yüzük, 1 çift altın kol düğmesi ve 1 adet altın antik gerdanlığı alıp kaçtı.

Dolandırıldığını anlayan yaşlı kadın polise şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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