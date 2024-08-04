Böyle kahpelik görülmedi! Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçiliği’nde skandal

7 Ekim’den bu yana Gazze’de soykırım yapan terör oluşumu İsrail’e dünya sessiz kalırken en büyük tepkiyi Türkiye gösterdi.

Bu yüzden başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türklere, dini ve milli değerlerimize saldırmayı adet edinen İsrail, hadsiz uygulamalara devam ediyor.

Uluslararası hukuku hiçe sayan uygulamalarına bir yenisini ekleyen Ortadoğu’nun gayri meşru çocuğu, Türkiye’nin Tel Aviv Büyükelçilik binasına adeta saldırdı!..

Uluslararası hukuka göre Türkiye toprağı sayılan elçilik binasına asla kabul edilemeyecek bir eylemde bulunuldu. Türkiye’nin Tel Aviv’deki büyükelçilik binasında, İsmail Heniyye için yarıya indirilen Türk bayrağı üzerine drone ile İsrail bayrağı yerleştirildi.

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