Böyle isyan etti: Mülteciler olmasa 4 TL’ye verdiğimiz domatesi 6 TL’ye veririz

Hasat döneminde çalıştıracak işçi bulamayan Kırıkkale'deki sebze-meyve üreticileri, günlük 220 lira yevmiye karşılığında çalıştırdığı mülteciler sayesinde üretimlerini devam ettiriyor.

Mülteci düşmanlığı yapanlara tepki gösteren sebze-meyve üreticisi bir vatandaş, "Araplar, Suriyeliler, Afganlar gelip burada çalışıyor. Eğer onlar olmasın şu anda biz domatesi 4 liraya veriyoruz en az 6 liraya vermemiz gerekir" dedi.

Çalıştıracak eleman bulamadıklarını söyleyen vatandaş, şu sözlerle dert yandı:

"Biz Delice'de işçi bulamıyoruz. İşçi aradım bulamadım. Herkes devlete sırtını dayamış geçinip gidiyor. Biz burada 220 liraya çalıştırıyoruz. 300 lira vereyim Delice'den çalışan adam çıkmaz. Yani dışarıdan gelen o işçiler olmasın biz burada kendi memleketimizde çalıştıracak insan bulamayız. İyi ki onlar var. Eğer onlar olmasın gerçek diyorum bak bu millet daha fazla paraya ürün satın alır. Şimdi söylüyorlar Suriyeliler gitsin, Afganlar gitsin... Gitsin de onların yerini kim dolduracak? Tarımda bunlar çalışıyor, sanayide bunlar çalışıyor. Bizimkiler iş beğenmiyor masa istiyorlar. Z Kuşağı garip insanlar çalışma nedir bilmiyorlar."