Böyle insanlardan uzak durun!

Çok neşeli bir gününüzde bile olsanız bazı insanlar modunuzu düşürerek canınızın sıkılmasına neden olur. Bu gibi insanlarla karşılaştığınızda uykunuz gelir, moraliniz bozulur, kendiniz depresif hissetmeye başlarsınız.

İşte karşılaştığınızda arkanıza bile bakmadan kaçmanız gereken insanlar...

NARSİSTLER

Bu tip insanlar için hayatta kendilerin başka kimse yoktur. Kendilerini dünyanın merkezi olarak görürler. Sürekli ilgi odağı olmak isterler. Abartılmış öz güvenleri ve sürekli kendi fikirlerine değer vermeleri sebebiyle arkadaşlık kurulmaması gereken insanlardır.

SÜREKLİ KENDİNE ACIYAN İNSAN TİPLERİ

Depresyondan asla çıkamayan bu insanlar, sürekli olarak kendilerine acıma halindedirler. Dünyanın bütün felaketleri onların başına gelmiştir ve sorunlarının hiçbir çözümü yoktur. Siz umut aşılamaya çalıştıkça onlar mutsuz olacak bir sorun bulurlar. Bu tip insanlarla uzun süre vakit geçiren kişiler depresyona girmeye daha meyilli olurlar.

KONTROL DELİLERİ

Eğer hayatınızda sürekli olarak yaptığınız şeyleri eleştiren ve sizi kendi kafasındaki şekle sokmaya çalışan biri varsa bu kişiyi hayatınızdan hemen çıkarın. Bu gibi insanlar, sadece kendi fikirlerinin ve yaşam tarzlarının doğru olduğunu kabul eder ona uygun olmayan en ufak bir davranışınızda sizden vazgeçerler. Sizi kontrol altında tutmaya çalışarak kendi fikirlerini empoze etmeye çalışırlar.

FELAKET HABERCİLERİ

Bu insanlar ise küçük bir olayı bile abartarak hemen bir felaket senaryosu hazırlarlar. Sürekli olumsuzluklardan bahseden felaket habercileri, en olumlu olayın içinde bile olumsuzluklar çıkararak sizi üzerler. İnsanların heveslerini kıran ve motivasyonlarını düşüren bu kişileri her zaman kendinizden uzak tutun.

yasemin.com'un haberine göre...