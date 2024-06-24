  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakan Tekin öğretmenlere seslendi: Bu öncelikli meselemiz

Cem Küçük'ten çok konuşulacak çıkış: Yeni vergi paketi eğer cayılmazsa harika olacak

Türkiye'ye para yağacak! Kardeş ülkeyle milyarlık anlaşma

Şımarık gençler ve onları şımartan aileler bu haber size! Öğretmenin feryadı gündeme oturdu

Yerli savunma sistemimiz gücüne güç katıyor! Tehditler TAYFUN’dan sorulacak! S-400 yanında sönük kalacak!

Deli gibi SİHA üreten Fransa'nın derdi çok başka: Bayraktar TB2 SİHA'ları kullanmıyorlar

Alman turisti Ekrem istirahatte rahatsız etmeyin! Metrobüs yine cayır cayır

Zenginin yurt dışı harcını tartışanlar kafayı kuma gömebilirsiniz! İzmir’de ulaşıma CHP zammı

Köpek sorunu Meclis’e geliyor

Ballı geziye rüşvet gibi sponsorluk
Yerel 'Böyle insanlar kaldı mı?' dedirten olay
Yerel

'Böyle insanlar kaldı mı?' dedirten olay

Yeniakit Publisher
2024-06-24 16:59:00 -
'Böyle insanlar kaldı mı?' dedirten olay

Bayburt'ta bir vatandaş elma satın aldığı tezgahta satıcıyı göremeyince not bırakıp helallik istedi.

Bayburt'un Cumhuriyet Caddesi üzerinde sebze meyve satılan tezgahtan bir adet elma alan vatandaş, elma aldığı tezgahın satıcısını bulamayınca tezgaha elma parasıyla not bıraktı. Anlamlı hareket sergileyen vatandaş, yazdığı notta helallik istedi. "Elma aldım bir tane, helal et" diyerek, notun yanına 10 lira bırakan vatandaş düşüncesiyle yüzlerde tebessüm oluştururken, anlamlı davranışıyla da yürekleri ısıttı.

Cumhuriyet Caddesi üzerinde sebze, meyve satışı yapılan tezgahtan bir adet elma alan vatandaş, tezgahın satıcısı Ekrem Tekdemir'i o an bulamadı. Tekdemir yokken tezgahtan elma alan vatandaş ise, satıcı Tekdemir'e 10 lirayla birlikte not bıraktı.

Tezgaha geldiğinde not ve para bulan Tekdemir ise, notu kimin bıraktığını bilmediğini belirterek, helal ve haramı bilen vatandaşın duyarlı davranışı karşısında duygulandığını söyledi. "Burası Bayburt, insanımız merttir, güvenmesek tezgahı bırakıp gitmeyiz" diyerek konuşan Tekdemir, "O ara bir işim çıktı, tezgahı bırakıp gittim. Geldiğimde de tezgahta not ile parayı gördüm. Notu görmesem haberim bile olmayacaktı ama kardeşimiz not bırakarak incelik göstermiş. Kim olduğunu bilmediğimiz, helalle haramın ayrımını yapan kardeşimiz beni çok duygulandırdı. Notu yazan kardeşimiz helallik istemiş, benden yana helal olsun. O kardeşimize, helali ve haramı öğreterek onu yetiştiren ana, babaya da ayrıca helal olsun" dedi.

Felçli babasını sokak ortasında darbetti
Felçli babasını sokak ortasında darbetti

Yerel

Felçli babasını sokak ortasında darbetti
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Adam hastanelik oldu! Zehirli trakonya balığına dikkat!
Adam hastanelik oldu! Zehirli trakonya balığına dikkat!

Yerel

Adam hastanelik oldu! Zehirli trakonya balığına dikkat!

O ilçe diken üstü! Bir ilde daha diri fay hattı bulundu
O ilçe diken üstü! Bir ilde daha diri fay hattı bulundu

Yerel

O ilçe diken üstü! Bir ilde daha diri fay hattı bulundu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23