Böyle ilan ne görüldü ne duyuldu! Sahibinden mezara sıfır daire

Avcılar'da kentsel dönüşüm kapsamında yenilenen binanın mezarlık alanına yakın olması dikkat çekti.

Binanın hemen önünde çok sayıda mezarın bulunduğu, bazı bölümlerde ise yapı ile mezarlar arasında yalnızca dar bir geçiş alanının kaldığı görüldü.

BİNALAR VE MEZARLAR İÇ İÇE

Yeni binaların mezarlıkla neredeyse iç içe bir görüntü oluşturduğu görülürken yapının katlarındaki pencere boşluklarından mezar taşları doğrudan görülebiliyor.

Bazı dairelerin mezarlığa bakan cephelerinden mezar taşlarına ise birkaç metre bulunuyor.

"OTURACAK ARKADAŞTA YÜREK OLMASI LAZIM"

Bazı daire sahipleri mezarlığın bu kadar yakında olmasının kendileri açısından bir sorun oluşturmadığını ifade ederken diğer sahipler ise "Daire değil, mezarlık satıyorlar." dedi.

Bir daire sahibi de kentsel dönüşümü yapılan binaların en azından birkaç metre geri çekilmesi gerektiğini savunup şöyle devam etti:

“Orada oturacak arkadaşlarda önce bir yürek olması lazım. Çünkü gerçekten mezarlık manzaralı daireler. Yani çayınızı kahvenizi alıp bakacağınız başka bir yön yok. Avcılar halkına bu daireler mi layık görülüyor.”