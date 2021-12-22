Böyle hırsızlık görülmedi! Komşusu evinin bir odasını çaldı

İstanbul'daki bir apartmanda akıl almaz olaylar yaşandı. Evini kiraya veren Bünyamin Seyhan adlı vatandaş, eve geri döndüğünde bir odasının olmadığını gördü ve hemen komşusunun kapısına dayandı. Çünkü Seyhan'ın iddiasına göre, odayı çalan kişi yan komşusuydu.

Kendi evine taşınmak istedi

Show TV muhabiri Serhat Alaattinoğlu'nun haberine göre, İstanbul'da bir vatandaş yaklaşık bir yıl önce 3+1 daire satın aldı. Kiracılarının çıktığı evine kendi taşınmak isteyen şahıs evine geldiğinde büyük bir şaşkınlık yaşadı.



Şahıs, 3+1 odalı evine geldiğinde 2+1 olduğunu fark etti. Kendisinin iddiası üzerine yan komşusu evinin odasını kırıp kendi evine bağladı.

Komşudan belediye izin verdi savunması

Şüpheli komşu ise belediyenin kendisine imar izni verdiğini ileri sürdü. Odanın kimin olduğu konusunda kararı mahkeme verecek.