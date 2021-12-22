  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam Böyle hırsızlık görülmedi! Komşusu evinin bir odasını çaldı
Yaşam

Böyle hırsızlık görülmedi! Komşusu evinin bir odasını çaldı

İstanbul'da Bünyamin Seyhan isimli vatandaş, 3+1 olarak aldığı evin kapısını açınca şaşkına döndü. Evin 2+1'e düştüğünü gören Seyhan, yan komşusunun evin bir odasını çaldığını öne sürdü.

Yeniakit Publisher
2021-12-22 13:28:00 -
Böyle hırsızlık görülmedi! Komşusu evinin bir odasını çaldı

İstanbul'daki bir apartmanda akıl almaz olaylar yaşandı. Evini kiraya veren Bünyamin Seyhan adlı vatandaş, eve geri döndüğünde bir odasının olmadığını gördü ve hemen komşusunun kapısına dayandı. Çünkü Seyhan'ın iddiasına göre, odayı çalan kişi yan komşusuydu.

Kendi evine taşınmak istedi

Show TV muhabiri Serhat Alaattinoğlu'nun haberine göre, İstanbul'da bir vatandaş yaklaşık bir yıl önce 3+1 daire satın aldı. Kiracılarının çıktığı evine kendi taşınmak isteyen şahıs evine geldiğinde büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Şahıs, 3+1 odalı evine geldiğinde 2+1 olduğunu fark etti. Kendisinin iddiası üzerine yan komşusu evinin odasını kırıp kendi evine bağladı.

Komşudan belediye izin verdi savunması

Şüpheli komşu ise belediyenin kendisine imar izni verdiğini ileri sürdü. Odanın kimin olduğu konusunda kararı mahkeme verecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay