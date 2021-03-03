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Dünya Böyle hainlik yok! Darbeci Hafter bakın kimden medet ummuş
Dünya

Böyle hainlik yok! Darbeci Hafter bakın kimden medet ummuş

Libya'da darbeci Halife Hafter'in terör örgütü PKK'dan yardım istediği ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-03-03 08:19:00 -
Böyle hainlik yok! Darbeci Hafter bakın kimden medet ummuş

Terör örgütü PKK'nın elinden kaçarak Habur Sınır Kapısında Türk güvenlik güçlerine teslim olan kadın terörist A.D, Libya'daki darbeci Hafter'in kendilerinden yardım istediğini söyledi.

A. D.'nin itirafları şu şekilde:

Kamp sorumlusu Şahin Amed, Şubat 2020'de yaptığı toplantıda, Libya'da yaşanan çatışmalar nedeniyle darbeci Hafter ile bağlı güçlerin PKK ile irtibat kurup kendilerine destek vermelerini istediğini anlattı. Örgütün de bu talebe sıcak bakarak Libya'ya silahlı gruplar gönderileceğini, çünkü Libya'ya destek vermeleri halinde, ilerleyen süreçte PKK'nın Libya ve Akdeniz'de pozisyon kazanabileceğini söyledi.

Azerbaycan-Ermenistan savaşı başladığında da üst düzey örgüt yöneticileri, Ermenistan'ın PKK'dan silahlı güç istediği, Kandil'deki üst yönetimin de buna sıcak baktığı ve Karabağ'a güç gönderilmesi kararı alındığı iletildi. Gara Dağındaki bir toplantıda ise örgütün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde bir çalışma içinde olduğu söylendi.

Örgüt Suriye'de koalisyon gücü olarak bilinen devletlerden silah ve askeri malzeme yardımı alıyor. Rusya'dan bazı askeri teknik malzemeler temin edildi. ABD askerleri, PKK'lılara uzun zamandır, başta füze olmak üzere askeri ve silah eğitimi veriyor.

Örgütün canlı bomba yetiştirdiği sözde Ölümsüzler Taburu'nun kampı Gara'daki Tora Vadisi ile Serdare bölgesindeki iki mağaradan oluşuyor. Özel güç sorumlusu Hacı Türmak, Kuzey Irak'ta yakalanıp Türkiye'ye iade edilince birçok eylem deşifre oldu, işbirlikçi ağı çökertildi ve özel güç yapılanması büyük darbe aldı.

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