Böyle haberleri dindar gazetelerde yaptırmak isteyen CHP kafalı mafya babalarını çok gördük

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Milli Gazete’nin bugün servis ettiği, “Rantiyeli İşler Bunlar!” başlıklı haberi de masaya yatırıldı.

“Biz çok gördük dindar gazetelerde bu tip haberleri yaptırmak isteyen CHP kafalı mafya babalarını” diyen Ali İhsan Karahasanoğlu, “Adam açıyor telefonu, Esselamün aleyküm yazı işleri müdürüm, diye söze giriyor. Esselamün aleykümü bir düzeltelim, sonra anlatacağını anlat, diyorum ben” ifadelerini kullandı.

Arapça dil bilgisine göre “selam” kelimesinin başına ‘-es’ eki getirilmesi durumunda, kelime sonuna tenvin konmaz. “Selamün Aleyküm” veya, “Esselamu Aleyküm” denmesi gerekir.

Ali İhsan Karahasanoğlu, bu cevabının ardından CHP kafalı mafyaların, “Dindar bir AK Partili adamın aleyhine yaptıracağım haberi bu adama yediremem” dediklerini ve telefonu kapattıklarını söyledi.

Karahasanoğlu, “Milli Gazete bunlara alet olması. CHP’den 3 bin liraya, 5 bin liraya aldıkları reklamların uzantıları bu haberleri. O CHP’liler bu reklamları yaptırıyorlar. ‘AK Parti yıkılsın, yerine CHP gelsin.’ Başörtü yasakçılarını RTÜK’e üye yapan CHP gelsin. Onlar gelince biz görürüz Milli Gazete yayınlarına istedikleri gibi devam edecek mi? CHP kafasından adamlar, en rezil gazeteler bile yayınlarına devam ederken Milli Gazete’nin nasıl yasaklatıldığını gördük. Dolayısıyla Milli Gazete yöneticilerinin kendilerine bir çeki düzen vermeleri gerekir” ifadelerini kullandı.