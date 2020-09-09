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Medya Böyle haberleri dindar gazetelerde yaptırmak isteyen CHP kafalı mafya babalarını çok gördük
Medya

Böyle haberleri dindar gazetelerde yaptırmak isteyen CHP kafalı mafya babalarını çok gördük

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Milli Gazete’de yer alan “Rantiyeli İşler Bunlar!” başlıklı habere sert tepki gösterdi. CHP’lilerin bu haberleri yaptırmak için dindar gazeteleri arayarak, “Esselamun aleyküm” diye söze başladığını belirten Karahasanoğlu, “Önce selam vermeyi öğren, sonra anlatacağını anlat” dediğini aktardı.

Yeniakit Publisher
2020-09-09 12:39:00 -

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Milli Gazete’nin bugün servis ettiği, “Rantiyeli İşler Bunlar!” başlıklı haberi de masaya yatırıldı.

Biz çok gördük dindar gazetelerde bu tip haberleri yaptırmak isteyen CHP kafalı mafya babalarını” diyen Ali İhsan Karahasanoğlu, “Adam açıyor telefonu, Esselamün aleyküm yazı işleri müdürüm, diye söze giriyor. Esselamün aleykümü bir düzeltelim, sonra anlatacağını anlat, diyorum ben” ifadelerini kullandı.

Arapça dil bilgisine göre “selam” kelimesinin başına ‘-es’ eki getirilmesi durumunda, kelime sonuna tenvin konmaz. “Selamün Aleyküm” veya, “Esselamu Aleyküm” denmesi gerekir.

Ali İhsan Karahasanoğlu, bu cevabının ardından CHP kafalı mafyaların, “Dindar bir AK Partili adamın aleyhine yaptıracağım haberi bu adama yediremem” dediklerini ve telefonu kapattıklarını söyledi.

Karahasanoğlu, “Milli Gazete bunlara alet olması. CHP’den 3 bin liraya, 5 bin liraya aldıkları reklamların uzantıları bu haberleri. O CHP’liler bu reklamları yaptırıyorlar. ‘AK Parti yıkılsın, yerine CHP gelsin.’ Başörtü yasakçılarını RTÜK’e üye yapan CHP gelsin. Onlar gelince biz görürüz Milli Gazete yayınlarına istedikleri gibi devam edecek mi? CHP kafasından adamlar, en rezil gazeteler bile yayınlarına devam ederken Milli Gazete’nin nasıl yasaklatıldığını gördük. Dolayısıyla Milli Gazete yöneticilerinin kendilerine bir çeki düzen vermeleri gerekir” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Milli gazetecilerin nereye koştuklarını bilen söylesin yeri gelince baş örtüsü çok mühim mesele idi ama çözen kötü oluyor,ihh ları yok ediyorlardı kurtaran kötü oluyor vs vs bunlar ne ayak bilen varmı.
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Abdullah HÜDAVERDİ-KONYA

Adı Milli olupta gerçekte Milli olamayan bu gazeteyi şiddetle kınıyorum, arasıra haberlerini izlerim, yaptıkları sürekli Akparti ve Recep Tayyip Erdoğan hakkında olumsuz haberler yapmak, hele birde Zeki Ceyhan denen bir adam var, makalelerinde sürekli hükümet aleyhinde yazılar yazmak, Chp hakkında hiç olumsuz haberler yazmıyorlar, demek ki Chp den nemalanıyorlarmış, üç kuruş için bu rezilliğe değermi.
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