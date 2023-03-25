Böyle haber verdiler! Türkiye’ye büyük doping! Tam 30 milyar dolar

TİM Maden Sektör Kurulu Başkanı ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Çetinkaya, "Maden ihracatımızı 6,5 milyar dolar seviyelerinden 30 milyar dolar seviyelerine çıkarabiliriz.' dedi.

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği'nden (İMİB) yapılan açıklamaya göre, 2022 yılını yaklaşık 6,5 milyar dolarlık ihracatla kapatan maden sektörü, hedefini 30 milyar dolar olarak belirledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Maden Sektör Kurulu Başkanı ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Rüstem Çetinkaya, 30 milyar dolarlık ihracatla Türkiye'nin en çok ihracat gerçekleştiren sektörlerinin başında gelebileceklerini belirtti.

Çetinkaya, "Türkiye madencilikte potansiyelini tam olarak kullanamıyor. Eğer bunu başarabilirsek maden ihracatımızı 6,5 milyar dolar seviyelerinden 30 milyar dolar seviyelerine çıkarabiliriz.Türkiye, dünyada bulunan 90 maden tipinden 80'ine sahip. Madencilik zengini bir ülkeyiz. Türkiye'de madenciliğin toplam gayri safi milli hasıladan aldığı pay yüzde 1,3. Bu oran, madencilik zengini ülkelerde ortalama yüzde 7.

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Yıllar içinde değişmekle birlikte Çin'in yüzde 23, Rusya'nın yüzde 7, Avustralya'nın yüzde 9, ABD'nin yüzde 7, Kanada'nın ise yüzde 5. Eğer biz de bu payımızı dünya ortalamasına çekersek 42 milyar dolarlık ihracata imza atabiliriz. Yüzde 5 seviyesini dahi yakalasak, 30 milyar dolardan fazla ihracat yapabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

"40 milyar dolarlık ithalat yapılıyor"

Çetinkaya, Türkiye'nin çıkarılamayan madenler nedeniyle ithalata başvurduğunu kaydederek, "Gübreden altına, demir çelikten kömüre kadar ülkemiz 40 milyar dolarlık ithalat yapıyor. Koca bir tarım ülkesiyiz ancak, gübre ithal ediyoruz. Biz, bu noktada tarımı önceleyen bir anlayışla hareket ediyoruz. Gübre için dahi madenlere ihtiyaç duyulurken, madencilerin tarım alanlarına zarar verdiğinin düşünülmesi bizleri rahatsız ediyor ve derinden üzüyor." ifadelerini kullandı.