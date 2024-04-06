Böyle fırsat az bulunur! TOGG’dan faizsiz müthiş kampanya

Türkiye’nin yerli otomobil girişimi olan Togg, nisan ayı için dikkat çekici bir promosyon duyurdu. Bu promosyon dahilinde, Togg T10X modeline oldukça cazip bir finansman planı ile sahip olunabilecek.

YÜZDE SIFIR FAİZ İLE 800 BİN TL'LİK KREDİ İMKANI SUNULACAK

Togg’un yaptığı açıklamaya göre, T10X modeli için 800 bin TL’lik kredi, %0 faiz oranı ile sunulacak.

12 AY GERİ ÖDEME SÜRESİ VAR

Bu özel kampanya, “Gırtlak dolu” olarak tabir edilen T10X modeli için geçerli olup, geri ödeme süresi 12 ay olarak belirlenmiş. İlgilenenler için, bu modelin fiyatı 1.823.000 TL olarak açıklandı.

Ayrıca, geçen yıl uygulanan çekiliş veya uzun bekleme süreleri bu yıl uygulanmayacak. Togg, araçlarını doğrudan satışa sunarak, müşterilerin uzun süreler beklemesini ortadan kaldırmış olacak.

Böylece, elinde 1 milyon TL nakit parası bulunan bir kişi, bu kampanyayı kullanarak T10X modeline kolaylıkla sahip olabilecek.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

HIZLI GİRİŞ YAPAN TOGG PİYASAYI SALLIYOR

Şimdiye kadar satılan Togg T10X sayısı hakkında net bir bilgi verilmese de, otomobil firmalarının sıfır faizli kredi kampanyaları genellikle 200 bin TL ile 300 bin TL arasında değişiyor.

Togg, bu kampanya ile piyasada ciddi bir rekabet avantajı sağlamış görünüyor. Kampanyanın Togg’un satış rakamlarına etkisi merak konusu.