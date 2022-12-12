  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Böyle evlat olmaz olsun! Emekli maaşını almak için, ölen babasını evde sakladı
Dünya

Böyle evlat olmaz olsun! Emekli maaşını almak için, ölen babasını evde sakladı

Japonya'da emekli maaşını almayı sürdürmek için babasının cesedini evinde saklayan 53 yaşındaki şahıs tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-12 11:06:00 -
Böyle evlat olmaz olsun! Emekli maaşını almak için, ölen babasını evde sakladı

Japonya'nın Osaka eyaletinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, tahliye bildirimi yapmak üzere eve giden bir kamu görevlisi, neredeyse iskelet haline gelmiş bir insan cesedi buldu.

Yetkilinin durumu polise bildirmesinin ardından, şüpheli Shogo Kanaya tutuklandı. Suçunu itiraf eden Kanaya'nın işsiz olduğu ve 87 yaşındaki babası Shigemi Kanaya'nın emekli maaşını almayı sürdürmek için durumu yetkililere bildirmediği öğrenildi.Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

hıdır diker

bir tek türkiye için değil tüm dünya iyi ve yapıcı kanunlar yapması lazım. mesela evlilik okulları ve çocuk yetiştirme okulları olmalı yoksa nesilimizin geleceği çok kötü. yetişmemiş bireyler evendiklerinide ne yapacaklarını bilemiyor ve nasıl evlat yetiştiremediğimiz için eşlerimiz veya evlatlarımız zalimimiz veya katilimiz oluyor.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23