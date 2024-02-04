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Yerel Böyle eğlence olmaz olsun! Yolu kapatıp rastgele ateş açtılar
Yerel

Böyle eğlence olmaz olsun! Yolu kapatıp rastgele ateş açtılar

Yeniakit Publisher
2024-02-04 19:44:00 - 2024-02-04 19:47:10

Avcılar Esenyurt istikametinde asker eğlencesi yapan bir grup, önce yolu trafiğe kapattı ardından havaya ateş açtı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Avcılar Esenyurt istikameti köprü altında meydana geldi. İddiaya göre, asker eğlencesi için konvoy yapan bir grup, yolu trafiğe kapatıp havaya ateş açtı.

Yolu kesip havaya ateş açtılar

O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde araçların yolu kesip havaya ateş açtığı görülüyor.

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