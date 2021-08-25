  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı açıklandı
Galatasaray merakla beklenen transferi açıkladı
MSB duyurdu: Çok sayıda FETÖ’cü kaçarken yakalandı
Olimpiyat sporcularının adları fidanlarla yeşerecek
Dünya Böyle duyurdu: Türkiye'ye destek verebiliriz
Dünya

Böyle duyurdu: Türkiye'ye destek verebiliriz

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi Direktörü Dmitriy Shugaev, 5. nesil savaş uçağı üretimi konusunda Türkiye'ye destek verebileceklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-08-25 17:24:00 -
Böyle duyurdu: Türkiye'ye destek verebiliriz

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Direktörü Dmitriy Shugaev, Rus basınına verdiği röportajda 2021 Uluslararası Askeri-Teknik Forumu'nda iki milyar avronun üzerinde sözleşme imzalandığını söyledi.

Shugaev, "Bugün, iki milyar avronun üzerinde sözleşme imzalandığını söyleyebiliriz. Bu ciddi bir rakam. İmzacılar arasında ortaklarımız ve en yakın komşularımız var. Kazakistan, Ermenistan, Beyaz Rusya, Özbekistan, Hindistan, Çin ve Myanmar" dedi.

Forumun müzakere süreci için fırsatlar sunduğunu kaydeden Shugaev ayrıca müşterilerin T-90MS tankı, Antey-4000 hava savunma sistemi, Mi-17, Mi-28NM helikopterleri ve hafif silahlara büyük ilgi gösterdiğine dikkat çekti.

5. nesil savaş uçağı yapımı konusunda Türkiye'ye istenirse destek olabileceklerini söyleyen Shugaev, "Türkiye'ye imkanımız olan segmentlerde destek sunabiliriz. Elbette bunu ulusal çıkarlarımıza zarar vermeden yaparız" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay