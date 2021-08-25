Böyle duyurdu: Türkiye'ye destek verebiliriz

Rusya Federal Askeri ve Teknik İşbirliği Servisi (FSVTS) Direktörü Dmitriy Shugaev, Rus basınına verdiği röportajda 2021 Uluslararası Askeri-Teknik Forumu'nda iki milyar avronun üzerinde sözleşme imzalandığını söyledi.

Shugaev, "Bugün, iki milyar avronun üzerinde sözleşme imzalandığını söyleyebiliriz. Bu ciddi bir rakam. İmzacılar arasında ortaklarımız ve en yakın komşularımız var. Kazakistan, Ermenistan, Beyaz Rusya, Özbekistan, Hindistan, Çin ve Myanmar" dedi.

Forumun müzakere süreci için fırsatlar sunduğunu kaydeden Shugaev ayrıca müşterilerin T-90MS tankı, Antey-4000 hava savunma sistemi, Mi-17, Mi-28NM helikopterleri ve hafif silahlara büyük ilgi gösterdiğine dikkat çekti.

5. nesil savaş uçağı yapımı konusunda Türkiye'ye istenirse destek olabileceklerini söyleyen Shugaev, "Türkiye'ye imkanımız olan segmentlerde destek sunabiliriz. Elbette bunu ulusal çıkarlarımıza zarar vermeden yaparız" dedi.