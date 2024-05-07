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Yaşam Böyle dostluk daha önce görülmedi
Yaşam

Böyle dostluk daha önce görülmedi

Yeniakit Publisher
2024-05-07 15:32:00 -

Sivas'ta yaşayan Savaş Turan'ın tilkiyle kurduğu dostluk görenleri şaşırtıyor.

Sivas'ta yaşayan Savaş Tufan, tilkiyle kurduğu olağanüstü dostlukla dikkat çekiyor. Tufan, aynı bölgeye gelen tilkiyi eliyle besliyor.

Sivas kent merkezinde yaşayan Savaş Tufan, yavruyken arazide karşılaştığı tilkiyle yaklaşık 1 yıl önce dostluk bağı kurdu. Her gün araziye giden Tufan, adeta bir anne şefkatiyle tilkiyi elleriyle besliyor. Bu sıra dışı dostluk görenlerin de bir hayli dikkatini çekiyor.

"Seslendiğimde de sesimi tanıyor hemen yanıma geliyor"

Tilkiyi yaklaşık bir yıldır beslediğini belirten Tufan, "Hayvanı sevmeyen insanı sevmez. Beslemek için geldiğimde arabamı rengi ve sesinden tanıyor. Seslendiğimde de sesimi tanıyor, hemen yanıma geliyor. Arabanın kapısını açınca arabaya da biniyor, geziyoruz. İnsanlar görmesin, zarar vermesin diye ormanın başında tekrar bırakıyorum" dedi.

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