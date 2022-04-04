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Gündem Böyle dönüş görülmedi! İmamoğlu kendi kendini yalanladı
Gündem

Böyle dönüş görülmedi! İmamoğlu kendi kendini yalanladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmadan önce “Ulaşım böyle bir kentte kâr edilecek bir alan değil" diyen Ekrem İmamoğlu bugün UKOME toplantısında uygun bulunan yüzde 32 zam teklifini beğenmeyerek yüzde 50 oranında fahiş bir zam istedi.

Yeniakit Publisher
2022-04-04 22:18:00 -
Böyle dönüş görülmedi! İmamoğlu kendi kendini yalanladı

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi; Temmuz ayında yüzde 15, Aralık ayında da yüzde 36 olmak üzere son 8 ayda İstanbul’da toplu ulaşıma yüzde 51 zam yaptı. Bugün gerçekleştirilen UKOME toplantısında da yine yüzde 50 zam istendi. Bakanlık temsilcilerinin yüzde 32’lik zam teklifini gündeme dahi almayıp reddeden İBB yönetimi, kendi belirledikleri zam oranında ısrar etti. Bunun üzerine yapılan açık oylama sonucu İBB’nin teklifi oy çokluğuyla reddedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmadan önce ucuz ulaşım vaadinde bulunan Ekrem İmamoğlu "İstanbul’da ulaşım ücretlerini sembolik değerlere düşüreceğiz. Ulaşım kesinlikle ucuzlayacak. Yani ulaşım böyle bir kentte kâr edilecek bir alan değil. Gerekirse, kâr etmezsiniz de…" ifadelerini kullanmıştı.

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