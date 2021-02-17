  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Böyle direniyorlar! O ülkede 'bozuk araba' hareketi başlatıldı
Dünya

Böyle direniyorlar! O ülkede 'bozuk araba' hareketi başlatıldı

Myanmar’da darbeyi protesto eden halk, "yol kapatma günü" ilan ederek araçlarını kaputları açık halde ana yollara bırakarak "bozuk araba" hareketi başlattı.

Yeniakit Publisher
2021-02-17 18:55:00 -
Böyle direniyorlar! O ülkede 'bozuk araba' hareketi başlatıldı

Myanmar’da askeri darbeyi protesto eden halk, "yol kapatma günü" ilan ederek araçlarını kaputları açık halde ana yollara bırakarak "bozuk araba" hareketi başlattı.

BBC’nin haberine göre, yönetime el koyan Myanmar ordusunun internet erişimine izin vermesinin ardından sosyal medya üzerinden "bozuk araba" hareketi başlatıldı.

Ülkenin en kalabalık şehri Yangon’da binlerce kişi, ana yollara arabalarını kaputu açık halde bırakarak, yolları trafiğe kapattı. Gösterilerin amacının, güvenlik güçlerinin ve memurların işe gitmesini engellemek olduğu tahmin ediliyor.

BBC Myanmar muhabiri, "bozuk araba" hareketine bir halk otobüsünün de destek verdiği ifade etti.

Diğer yandan aktivist Maung Saung Kha, kapatılan yollardan şehir merkezine gitmek isteyen protestocuların da etkilendiğini belirterek, göstericilerin Sule alanında düzenlenecek eyleme ulaşması için "bozuk araba" hareketinin durdurulmasını istedi.

Sule alanında düzenlenmesi planlanan gösterilerin en büyük katılımla gerçekleşmesi bekleniyor.

Myanmar'da darbe

Myanmar ordusu, kendisine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede yükselen gerilimin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, 1 yıllığına olağanüstü hal ilan ederken, ülkenin fiili lideri Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere uluslararası toplum darbeyi kınamış, Türkiye, en sert tepki veren ülkelerin başında gelmişti. ABD hükümeti, Myanmar'daki darbede rol oynayan üst düzey ordu mensuplarına yaptırım kararı almıştı.

Halk, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlarken polis, yer yer göstericilere müdahalelerde bulunmuştu. Ordu bazı kentlerde sıkıyönetim kararı almıştı.

15 Şubat'ta gözaltına alınan eski Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii'nin gözaltı süresinin bugün dolacağı açıklanmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Diyarbakır Büyükşehir İtfaiye eri alımı! Diyarbakır Büyükşehir itaiye eri alımı ne zaman?
Ekonomi

Diyarbakır Büyükşehir İtfaiye eri alımı! Diyarbakır Büyükşehir itaiye eri alımı ne zaman?

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 75 itfaiye eri alımı yapılacağı duyurusu yapıldı. Yapılan duyuruda KPSS puan türü, KPSS..
PTT’nin akıllı cihazla kargo teslimi yaygınlaşıyor
Ekonomi

PTT’nin akıllı cihazla kargo teslimi yaygınlaşıyor

PTT, yerli ve milli imkanlarla üretilen PTT Kargomat 7/24 sayısını yurt genelinde 405’e çıkarmayı hedefleniyor.
Bir hayal daha gerçekleşti! Bakan Soylu açıkladı! Bu bir devrim
Gündem

Bir hayal daha gerçekleşti! Bakan Soylu açıkladı! Bu bir devrim

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polis, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin aynı hat üzerinden iletişim kurmasına imkan sağlayan muharebe ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay