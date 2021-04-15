Böyle çapsızlık görülmedi! Temel atmayan Ekrem borca girmeyi başardı

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yaşanan gelişmeler kamuoyunu rahatsız etmeye devam ediyor. Tek icraatı AK Parti dönemine ait projelerin tekrar açılışını yapmak olan Ekrem İmamoğlu'nun 112 Milyar TL'lik bütçeyi nereye harcadığı merak konusu oldu. Ayrıca reklam çalışmalarına da oldukça yüksek harcamalar yapıldığı bilinen İmamoğlu'nun bu yıl 9 Milyar TL daha borçlanacağı öğrenildi.

Kabaktepe: Bu kadar parayı atmadığınız temellere mi yoksa reklam filmlerine mi harcadınız?

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe sosyal medya hesabında bu duruma tepki göstererek, "İBB'nin iştirakleri dâhil toplam bütçesi 75,5 milyar TL. Hükümetten gelenle birlikte 93 milyar TL. İBB'nin 2 yılda borçlanması 19 milyar TL. Bu sene ona 9 milyar TL daha eklenecek. Peki, bu kadar parayı atmadığınız temellere mi, yoksa reklam filmlerine mi harcadınız?" ifadelerini kullandı.