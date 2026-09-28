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Gündem Böyle böyle akıllanacaksınız! Yol kesen magandalar bedelini ağır ödedi
Gündem

Böyle böyle akıllanacaksınız! Yol kesen magandalar bedelini ağır ödedi

Yeniakit Publisher
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Böyle böyle akıllanacaksınız! Yol kesen magandalar bedelini ağır ödedi

Hemen her gün medyada haber olmalarına, kesilen rekor cezalara rağmen trafik magandaları başına gelmeyince akıllanmıyor. Bursa'da tehlikeli şekilde sollandıklarını iddia ederek bir otomobilin önünü kesip sürücüsüne hakaret eden iki magandaya kişi başı 180 bin TL'den toplam 360 bin TL rekor ceza kesildi. Magandanın ehliyetine el konulup aracı da trafikten men edildi.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında İnegöl ilçesi Bursa yönünde meydana geldi. İbrahim B. yönetimindeki otomobilin önü, aynı istikamette ilerleyen Tarık Ş. idaresindeki otomobil tarafından aniden kesildi. Aracından inen sürücü Tarık Ş. ile yanında bulunan Hidayet Ş., kendilerini tehlikeli şekilde solladığını iddia ettikleri İbrahim B.'nin üzerine yürüdü. Sürücüye hakaret ve tehditler savuran iki şahsın o anları, mağdur sürücünün araç içi kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

ARACINDAN İNMEYİP ŞİKAYETÇİ OLDU

Sakinliğini koruyarak otomobilinden inmeyen ve olay yerinden uzaklaşan İbrahim B., Bölge Trafik Büro Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı’na başvurarak şikâyetçi oldu. Kamera görüntülerini inceleyen ekipler, saldırgan şahısların kimliklerini kısa sürede tespit etti.

Jandarma ve Bölge Trafik ekipleri, Tarık Ş. ve Hidayet Ş.’ye "Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek" maddesi uyarınca kişi başı 180 bin TL olmak üzere toplam 360 bin TL cezai işlem uyguladı. Ayrıca sürücü Tarık Ş.’nin ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, olayda kullanılan otomobil de 60 gün süreyle trafikten men edildi.

 

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