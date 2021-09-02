Böyle bir skandal görülmedi! CHP'li vekilden belediye çalışanına böbrek kumpası

CHP’li bir milletvekilinin ‘yeğenimiz’ dediği böbrek hastasına tehdit ve şantajla böbreğini vermek zorunda bırakılan belediye çalışanı Ufuk Coşkun SABAH'a konuştu. Ufuk Coşkun, "İşten çıkarmakla tehdit ettiler. Arkadaşlarımı sürdüler. Böbreğimi verdim ama arkadaşlarımı kurtaramadım." dedi.

SABAH'ın önceki gün 'Böbrek Kumpası' başlığıyla manşete taşıdığı Ankara Yenimahalle Belediyesi'ndeki böbrek nakli skandalı büyüyor. Olay iddiaya göre şöyle gelişti: CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan ve Yenimahalle Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu'nun 'yeğenimiz' dediği böbrek hastası Sefa Yörükoğlu'na böbrek bulunabilmesi için belediye çalışanlarına test yapıldı.

Belediye işçisi Ufuk Coşkun'un böbreği tutunca ev, araba ve para vaatleri havada uçuştu. Coşkun bunlara rağmen böbreğini vermeye yanaşmayınca, tehdit ve şantaj devreye girdi. Böbreğin alınabilmesi için Coşkun işten çıkarılmakla tehdit edildi, arkadaşları ve yakınları da mobbinge maruz bırakıldı. Baskılar sonucunda böreğini veren Coşkun'a verilen vaatler tutulmazken, emekliye ayrılarak işinden de edildi.

Gözlerini kararttılar

Böbrek nakli skandalının mağduru olan Ufuk Coşkun yaşadıklarını SABAH'a anlattı. İnsanlık için yola çıktığını ancak kendisi gibi birçok insanın da canının yakıldığını belirterek, "Bir insanın hayata tutunması için böbreğimi vermek istedim ama tek böbrekle neler yaşayabileceğimi öğrenince tedirgin oldum. Doğrudan kesip atmadım, böbreğimi vermekten kesin vazgeçmedim ama tereddüt ettiğimi görünce ev, araba ve nakit para yardımı sözü verdiler. İşin doğrusu, maddi sıkıntılarım sebebiyle bu vaatlere sıcak baktım. Ama yönetim işi sağlama almak için beni tehdit etmeye başlayınca vazgeçtiğimi ifade ettim. Bu kez de işten çıkarmakla tehdit ettiler."

"Tehditleri işe yaramayınca bu kez de beni, yakın dostluğumun olduğu mesai arkadaşlarımı işten çıkarmakla tehdit ettiler. Arkadaşlarımı en kötü birimlere sürdüler. Gözlerini kararttıklarını görünce, çoluk çocukları olan ve her biri birbirinden değerli arkadaşlarımın işten çıkarılmasını istemedim. Böbreğimi verdim ama arkadaşlarımı kurtaramadım. Derdim, vaatlerin yerine getirilmemesi değil, arkadaşlarımın hayatıyla oynanması. Eğer işini gücünü yapan, ekmeklerinin derdinde olan mesai arkadaşlarımı işten çıkarmasalardı, bu iş böyle kapanıp gidecekti" dedi

"Milletvekili geldi"

Böbreğini vermek zorunda bırakılan Ufuk Coşkun'un annesi Melek Coşkun ise, böbrek nakli gerçekleşmeden 4 ay önce (23 Nisan 2015) CHP Nevşehir Milletvekili Faruk Sarıaslan, Yenimahalle Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu ve böbrek nakli yapılan Sefa Yörükoğlu'nun kendisini ziyarete geldiğini anlattı. Oturdukları sitenin güvenliğinin de ziyarete tanık olduklarını belirten anne Coşkun, "Ufuk'a hamileyken düştüm ve evladım 7 aylık bile değilken dünyaya geldi. Ben onu bugünlere nasıl getirdim, ne güçlüklerle getirdim. Ayağına taş değsin ister miyim? Böbreğini vermesine razı değildik" dedi.

"Hayır işi şerre döndü"

Coşkun'un mesai arkadaşlarından B.A; "Ufuk başta böbreğini vermeyince, arkadaşlığımız iyi diye beni Fen İşleri'ne sürdüler ve kimsenin kullanmak istemediği araçları verdiler. Belediye'de herkes başkan Fethi Yaşar'ın Ufuk Coşkun'a plaket vereceğini ve tören yapılacağını biliyordu. İyi niyet ve bir hayır işi şerre döndü. Böbreği alan Sefa'nın işe geldiğini ben de dâhil kimse görmedi. Ufuk'a freni patlak kamyon verildi. Ufuk hayatında hiç kamyon kullanmamıştı." dedi.

"İşinizden olursunuz" dediler

Coşkun'un mesai arkadaşlarından T.A; "Ufuk karıncayı incitmeyen, ekmeğine sahip çıkan, insanlık için gerekirse bedenini ortaya koyacak kadar yürekli bir insandır. Ufuk, işten çıkarılma tehdidine boyun eğmedi ancak arkadaşlarının işten çıkarılacağı tehdidine boyun eğmek zorunda kaldı. Sonuçta hem böbreğinden oldu hem işinden oldu hem vaatlerin hiçbiri tutulmadı hem de Ufuk'un zarar görmesini istemediği tüm arkadaşları ya işten çıkarıldı ya da sürgün yedi. Ufuk ile yakın arkadaş olduğum öğrenilince benim için de kâbus günleri başladı. Ufuk için şahitlik yapacak olan tüm belediye çalışanları yönetime çağrıldı. "İşinizden olursunuz" dediler ve bizi tehdit ettiler. Maaşımızı düşürdüler. Temizlik İşleri'ne sürüldük. Mesailerimizi kestiler. Ufuk böbreğini vermesine rağmen, bizi işten çıkardılar." ifadelerini kullandı.

Coşkun bir diğer mesai arkadaşı Z.K ise; "Ufuk'un bir günde tüm işlemleri bitirildi ve tazminatı verilip gönderildi. Ufuk kendi halinde sessiz ve gariban bir kişiliğe sahipti. Mesai arkadaşımız olmasına rağmen Sefa ile hiç karşılaşmadık." açıklamasında bulundu.