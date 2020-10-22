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Dünya Böyle bir şey savaş tarihinde görülmedi! Aynı anda binden fazla SİHA'yla saldırdılar
Dünya

Böyle bir şey savaş tarihinde görülmedi! Aynı anda binden fazla SİHA'yla saldırdılar

Ermenistan Savunma Bakanlığı temsilcisi Artsrun Hovhannisyan, Azerbaycan'ın kendilerinden 12 kat daha fazla olduğunu ve böyle bir şeyin savaş tarihinde görülmediğini belirterek "Aynı anda bizim yönümüze binden fazla uçan cihaz gönderildi; İHA, füzeler. Uçaksavar cihazları aynı anda iki İHA vurabilir ancak. Onlar küçükler ve çok çevikler. Fizik de İHA’dan yana” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-22 16:16:00 -
Böyle bir şey savaş tarihinde görülmedi! Aynı anda binden fazla SİHA'yla saldırdılar

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda büyük kayıplar veren ve geri çekilmek zorunda kalan Ermenistan’ın içinde bulunduğu çaresiz durum, Ermeni yöneticilerin açıklamalarına da yansımaya başladı. Ermenistan Kamu Televizyonu’na konuşan Ermenistan Savunma Bakanlığı temsilcisi Artsrun Hovhannisyan, itiraf gibi açıklamalarda bulundu. 

“Bizden sayıca çok üstünler”

İki orduyu karşılaştıran Hovhannisyan, Azerbaycan birliklerinin sayıca çok üstün olduklarını belirterek “On iki kat daha fazlalar, bunun ne olduğunu anlıyor musunuz? Böyle bir şey, savaş tarihinde neredeyse hiç olmamıştır ya da çok nadir olmuştur” dedi.

"Aynı anda bizim yönümüze binden fazla uçan cihaz gönderildi"

Azerbaycan ordusunun yüksek teknolojiye sahip olduğunu da söyleyen Ermeni yetkili, “Düşmanın yüksek teknolojiye sahip bir ordusu var, onu asla saklamadık. Aynı anda bizim yönümüze binden fazla uçan cihaz gönderildi; İHA, füzeler. Uçaksavar cihazları aynı anda iki İHA vurabilir ancak. Onlar küçükler ve çok çevikler. Fizik de İHA’dan yana” ifadelerini kullandı.

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