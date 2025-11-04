Böyle bir şey mümkün mü? Türkiye’deki altın çıkarma görüntüsü olay oldu

Bir vatandaşın derede altın ararken 1,70 gram bulduğunu söylediği görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. "Bugünlük bu kadar, Allah bereket versin" diyen adamın videosu kısa sürede yayılırken, birçok kullanıcı görüntüleri inandırıcı bulmadı ve "Yalan, dolandırıcılık" yorumları yaptı.

Türkiye'de bir vatandaşın derede altın ararken çekilen görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. abah saatlerinden öğlene kadar çalıştığını belirten adam, günün sonunda 1,70 gram altın bulduğunu söyledi. Elde ettiği sonucu kameraya gösteren adam, "Bugünlük bu kadar, Allah bereket versin" ifadeleriyle kazancından memnuniyetini dile getirdi.

Kısa sürede gündem olan görüntünün altına "Yalan! Her türlü teçhizat ile hiçbir şey yakalamadım", "Dolandırıcılıkta bugün", "Buna inanıyor mu insanlar?", "İnanan var mı?" şeklinde yorumlar yapıldı.