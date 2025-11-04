  • İSTANBUL
Son Haberler

Netanyahu’dan yeni plan! Gazze kasabı işgal ordusunu büyütecek

Galatasaray’dan dolandırıcılık açıklaması! Taraftarları kandıran çete çökertildi

Sahte kimlik ve perukla topuklarken enselenmişti! PKK’nın vekili Güzel'e 8 yıl 9 ay hapis!

Mahkemeden gerekçeli karar! Minguzzi davasında o çocuklar niçin serbest bırakıldı?

Lübnan cumhurbaşkanı İsrail işgaline havlu attı: Başka çaremiz yok

Belediye Başkanı gördüğü manzara karşısında kendini tutamadı: Birinin kafasını gözünü kıracağım

Milli uydu Fergani günde 15 kez dünya turu atacak. Uzayda yerimizi aldık!

Keşke Türkiye’de de şiddete karşı olsan! TOMA Mahmut devlete akıl verdi!

3 Kasım 2025: Günün Âyet ve Hadisi

Başkan Erdoğan kabine toplantısının ardından konuştu: Terörün hiçbir çeşidini topraklarımızda görmek istemiyoruz
Böyle bir şey mümkün mü? Türkiye’deki altın çıkarma görüntüsü olay oldu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Türkiye’de çekildiği söylenen altın çıkarma görüntüsü gündem oldu.

Bir vatandaşın derede altın ararken 1,70 gram bulduğunu söylediği görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. "Bugünlük bu kadar, Allah bereket versin" diyen adamın videosu kısa sürede yayılırken, birçok kullanıcı görüntüleri inandırıcı bulmadı ve "Yalan, dolandırıcılık" yorumları yaptı.
Türkiye'de bir vatandaşın derede altın ararken çekilen görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. abah saatlerinden öğlene kadar çalıştığını belirten adam, günün sonunda 1,70 gram altın bulduğunu söyledi. Elde ettiği sonucu kameraya gösteren adam, "Bugünlük bu kadar, Allah bereket versin" ifadeleriyle kazancından memnuniyetini dile getirdi.
Kısa sürede gündem olan görüntünün altına "Yalan! Her türlü teçhizat ile hiçbir şey yakalamadım", "Dolandırıcılıkta bugün", "Buna inanıyor mu insanlar?", "İnanan var mı?" şeklinde yorumlar yapıldı.

