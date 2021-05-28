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Gündem Böyle beceriksizlik görülmedi... CHP'li İmamoğlu İBB'yi borç batağına soktu
Gündem

Böyle beceriksizlik görülmedi... CHP'li İmamoğlu İBB'yi borç batağına soktu

Skandallarıyla gündemden düşmeyen CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu görev süresi boyunca mega kenti resmen borç batağına soktu.

Yeniakit Publisher
2021-05-28 17:48:00 -
Böyle beceriksizlik görülmedi... CHP'li İmamoğlu İBB'yi borç batağına soktu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin mali performansını ağır şekilde eleştiren İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, yeni yönetimin İstanbul için hiçbir yeni kaynak üretemediğini, mevcut kaynakları da etkin ve verimli bir şekilde kullanamadığını kaydetti.

"Seçimden önce 'İstanbul nimet nimet' diyerek bu 'şehrin bütçesini yüzde 50' artıracağını söyleyenler ne yaptılar?" diye sordu ve gelinen noktayı şöyle özetledi:

"İhanet dediğin borçlanma için tören yaptın"

"Seçimlerde borçlanmayı İstanbul'a ihanet olarak niteleyen, "İstanbul nimet nimet" diyen ve İstanbul'un bütçesini yüzde 50 artıracağını söyleyen Sayın Başkan iki yılda bu konuda ne yaptı biliyor musunuz?

İBB'yi bir kuruş borç alamayacak noktaya getirdi. İBB, 28 yıldır ilk defa borç limitlerini tamamen doldurmuş ve büyük bir borç batağına saplanmıştır. Yani yeniden Nurettin Sözen dönemine dönülmüştür. 2020 yılı sonu itibariyle İBB'nin borcu tam 43 milyar 402 milyon 795 bin 786 TL'dir.

Yani kanuni borçlanma limitini 7 milyar 142 milyon 545 bin 647 TL aşmış durumdadır. Tören yaptıkları borçlanmanın onayını biz mecliste alırken, bugün o töreni yapan CHP Grubu ve sayın başkan, o karara ret oyu vermişti. Yani ret oyu verdikleri kararın törenini yaptılar. Aslında bu tören, acziyetinizin ve kendinizi inkarın törenidir."

Denetim raporuna da yansıdı

İBB'nin borç batağına saplanması İBB'nin 2020 Yılı Denetim Raporu'na da yansıdı. Sabah'ta yer alan habere göre, Raporda borçlanmalar tablo halinde verildikten sonra, "Yukarıdaki tabloda açıklanan hesaplama neticesinde İBB'nin 31.12.2020 tarihi itibariyle borçlanabileceği üst limitin 35 milyar 923 milyon 231 bin 732,90 TL olduğu. Mevcut borç stok tutarının 31 Aralık 2020 tarihi itibariyle 43 milyar 402 milyon 795 bin 786,34 TL gerçekleşerek bu miktarın yasal sınırların üzerinde olduğu incelenmiştir" denildi.

 

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Yorumlar

tarik

Allah bin kere razı olsun. ben çok seviyorum
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sizofren savar

EKREM KOLTUGUNU KANDİLE BORÇLU...DİYET BORCUNU ÖDEMEK İÇİN PKK SEVİCİ MEDYAYA MİLYONLAR AKITIYOR EKREM...
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