Böyle bakanlık aileyi çökertir

Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, iş sektöründe kadın istihdamının son 10 yılda yüzde 63 artmasını sağladıkları yönünde tuhaf açıklamada bulunurken, istatistikler, Aile Bakanlığı’nın ana sorumluluk alanı olan yuva bütünlüğünün korunmasında son 10 yılda iç açıcı sonuçlar elde edilemediğini ortaya koyuyor.

Korkutan rakamlar

Bir kadın örgütünün yöneticiliğinden Aile Bakanlığı’na geçen Zehra Zümrüt Selçuk, ilginç çıkışlarına devam ediyor. Daha önce ‘nikahsız ilişki’ olayında Sıla Gençoğlu’na telefon ederek, “yanındayız” mesajı veren Bakan Selçuk, kadınların iş hayatına sürüklenmesini "Türkiye’de 2008 yılından bu yana kadın istihdamı yüzde 63 artırıldı. Hedef daha da artırmak" şeklinde yorumladı. Kamuoyu, ailelerin hayati problemlerle karşı karşıya kaldığı bir dönemde ‘kadın STK’sı yöneticisi’ gibi beyanatlar veren Aile Bakanı’ndan, yuvalardaki sorunlara kafa yormasını bekliyor. Kadınları iş hayatına sokmak için çaba gösteren Aile Bakanlığı’nın esas görev sahasındaki başarısızlık tablosu ise TÜİK istatistiklerine yansıyor.

Türkiye’nin temel dinamiği olan aile kurumunun ciddi oranda hasar aldığı son 10 yılda boşanmalar yüzde 70 arttı. 2006 yılında 93 bin 489 olan Türkiye geneli boşanma oranı her yıl arttı. 2016’da 130 bine dayanan boşanma rakamları, 2017’de 150 bin bandına ulaştı. Son 10 yılda boşanan çiftlerin sayısı 1 milyon 200 bin olarak kayıtlara geçti.

Boşanma, evliliği geçti

Aile Bakanı’nın kadınların iş hayatına sürüklenmesiyle övündüğü Türkiye’de boşananların oranı, evlenenlerin oranını geçti. Evlenen çiftlerin sayısı 2017’de bir önceki yıla göre yüzde 4.2 azaldı. Boşanan çiftlerin sayısı ise yüzde 1.8 arttı. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Uğur Gençcan, Türkiye’de en çok açılan davanın boşanma davası olduğunu açıkladı. 22 Eylül 2017’de katıldığı aile konulu panelde Gençcan, "Türkiye’de açılan dava türlerinde boşanma davaları 1 numaradadır. Türkiye’de en çok açılan dava türü boşanma davasıdır. Bu istatistiklerle de bellidir" dedi.

Geç evlen, geç doğur

İlk evlenme yaşı son 10 yılda hem kadınlarda hem erkeklerde artış trendine girdi. İş hayatına atılan kadınlarda ilk evlenme yaşı 2001 yılında 22.2 iken 2017 yılında 24.6’ya yükseldi. Erkeklerde ilk evlilik yaş ortalaması 25,5’ten 27,7’ye yükseldi.

Aile Bakanlığı’nın kırık notları bunlarla sınırlı değil. Son 10 yılda tıbbi olarak en verimli yaşlar olarak nitelenen dönemlerde anne olanların oranı korkuç şekilde azaldı.

2008-2017 yılları arasındaki doğum oranlarına göre ülkemizde 18-19 yaşında annelik yaşayanların sayısı yüzde 36 azalışla 54 bin 449 olarak kayıtlara geçti.

Yüzde 20-24 yaş grubundaki kadınların anne olma oranı yüzde 20 düşerek 301 bin 196 oldu. Orta dönem olan 25-29 yaş arasında doğum yapan kadınların sayısı yüzde 3 azalışla 401 bin 814’e geriledi.

Çocuk azalıyor

Doğurganlık hızı 2017’de ilk kez nüfus yenilenme düzeyi olan 2.10’un altında kaldı. Türkiye’de doğurganlık hızı 1980’de 4 çocuk iken son yıllardaki azalışla 2017 yılında 2.07 çocuk olarak gerçekleşti.

Son 10 yılda çocukların Türkiye nüfusuna oranı geriledi. 10 yıl önce yüzde 30 olan oran 2017’de yüzde 28,3’e düştü. TÜİK tahminlerine göre çocukların nüfusa oranı 2023’te yüzde 25,7’e, 2050’de yüzde 19,1’e, 2075’te yüzde 17,6’ya düşecek.

Geleceğimizin tehlikede olduğuna işaret eden rakamların dilinin net olarak ortaya koyduğu gerçek: Aile Bakanlığı’nın asli vazifesi dışındaki konularla zaman kaybediyor olması, ailelerdeki yaraların daha da derinleşmesine, kökleşmesine ve telafisi mümkün olmayan sonuçların doğmasına neden oluyor.