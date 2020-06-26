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Aktüel

Böyle anne olmaz olsun! 7 yaşındaki oğlunu 31 bıçak darbesiyle katleden cani kadının cezası belli oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Mayıs 2018'de "Öldürme beni" diye yalvaran 7 yaşındaki oğlu Ercan Kaya Kunduracı'yı 31 bıçak darbesiyle öldüren 36 yaşındaki Bilge Lord Kunduracı müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-26 18:27:00 -
Böyle anne olmaz olsun! 7 yaşındaki oğlunu 31 bıçak darbesiyle katleden cani kadının cezası belli oldu

KKTC'de Mayıs 2018'de 7 yaşındaki oğlu Ercan Kaya Kunduracı'yı 31 bıçak darbesiyle öldüren 36 yaşındaki Bilge Lord Kunduracı için karar duruşması bugün gerçekleştirildi.KKTC'de 2018 Mayıs'ta meydana gelen cinayet, büyük infiale yol açmıştı.

Başkent Lefkoşa'ya bağlı Gönyeli'de Atatürk Caddesi üzerindeki bir apartmanda 28 Mayıs tarihinde meydana gelen olayda, eşinden ayrılma aşamasında olan Bilge Lord Kunduracı, 7 yaşındaki oğlu Ercan Kaya'yı uyurken defalarca bıçaklayarak öldürdü.

Annesine "öldürme beni" diye yalvarmıştı

Annesine direnen Ercan, bıçağı tutmaya çalışmış, bu sırada ellerinin içinde ve parmaklarında kesikler oluşmuştu. Ercan'ın ayrıca annesine iki gün boyunca kendisini öldürmemesi için yalvardığı ortaya çıkmıştı. Oğlunu öldüren Bilge Lord Kunduracı, daha sonra bıçakla boğazını ve bileklerini keserek intihara kalkıştı. Olay, bir gün sonra Bilge Lord Kunduracı'nın, eşinin bir arkadaşına gönderdiği mesajla ortaya çıktı. "Çocuğumu öldürdüm, ben de ölmek üzereyim" mesajını alan bu kişi, durumu polise bildirdi.

2 yıldır yargılanan anneye müebbet verildi

Bilge Lord Kunduracı iki yıl önce tutuklanmıştı. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi'nde 2 yıldır yargılanan cani anne, ömür boyu hapse mahkum edildi.

 

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