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Yaşam Böyle ahlaksızlık olmaz! Kadınların arasına girip namaz kıldı
Yaşam

Böyle ahlaksızlık olmaz! Kadınların arasına girip namaz kıldı

Yeniakit Publisher
2024-04-07 15:58:00 -

Samsun'da ağızları açık bırakan bir olay yaşandı. Bir erkek başörtüsü takarak kadınların arasında namaz kıldı. Söz konusu kişi taciz iddiaları sebebiyle polis tarafından aranmaya başladı.

Samsun'da imamın çöpe attığı eski cübbeyi giyip başörtü de takarak camide kadınları arasına girerek namaz kılıp tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs polis tarafından aranıyor.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Bahçelievler Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz 40-45 yaşlarındaki erkek, imamın çöpe attığı eski cübbeyi üzerine giyip kafasına da başörtü takarak teravih namazında kadınların arasına girip burada namaz kıldı. Bir kadın söz konusu şahsın kendisini camide taciz ettiğini ileri sürerek polise şikayette bulundu. Polis caminin güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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