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Medya Böyle ahlaksızlar işte! CHP'ye gıkı çıkmayan İsmail Saymaz, AK Parti'yi algı operasyonuyla hedef aldı
Medya

Böyle ahlaksızlar işte! CHP'ye gıkı çıkmayan İsmail Saymaz, AK Parti'yi algı operasyonuyla hedef aldı

Kurtuluş Savaşı'nda Hindistan'daki Müslümanlar tarafından gönderilen Hilafet parasının üzerine yatarak halkın parasını iç eden CHP'ye gıkını çıkarmadığı gibi, yayın organında maaşlı eleman olarak çalışan İsmail Saymaz, ÇAYKUR üzerinden ahlaksız bir algı operasyonuna girişti.

Yeniakit Publisher
2022-05-02 19:50:00 - 2022-05-02 20:46:28
Böyle ahlaksızlar işte! CHP'ye gıkı çıkmayan İsmail Saymaz, AK Parti'yi algı operasyonuyla hedef aldı

 yeniakit.com.tr 

Halk TV elemanı İsmail Saymaz, büyük bir riyakarlığa imza attı.

Düne kadar Telekom’un özelleştirilmesinin Cumhuriyet tarihinin en büyük soygunu olarak ilan eden sol ekibin içinde yer alan İsmail Saymaz, özelleştirilmeyen bazı stratejik kurumlar üzerinden ise, “Yandaşlar işe alınarak, parti menfaati gözetiliyor” algısı oluşturdu.

CHP'ye gıkı çıkmayan Saymaz, AK Parti'yi ÇAYKUR üzerinden hedef aldı

Halkın parasının üstüne konarak İş Bankası’nda yüzde 28 hisse sahibi olan CHP’nin yayın organı Halk TV’de yazan İsmail Saymaz, “Rize, 20 yılda adım adım Erdoğanistan'a dönüştürüldü” iddiasında bulunurken, “Cumhuriyet'in Rize'ye armağan ettiği ÇAYKUR, Varlık Fonu'na alındığı beş yıldan beri zarar ediyor.” ifadelerini öne sürdü.

Özelleştirmeyi eleştirmişti

“Bu yıl ÇAYKUR'un 630 kişilik mevsimlik işçi kadrosuna 33 bin 929 kişi başvurdu. İşe girebilen talihliler ise kadro hayali kuruyor.” diye yazan Saymaz, AK Parti öncesindeki iktidarların tamamının büyük zarara uğrattığı ve ısrarla özelleştirmediği kuruluşların tam da iddia edildiği üzere yandaş çiftliğine dönüştürülmesine rağmen, özelleştirmeye karşı çıkmıştı. Saymaz, AK Parti’nin o kurumları özelleştirerek iktidarın çiftliği olmaktan kurtarmasını ise, “Yandaşlara peşkeş çekildi” diye eleştirmişti.

Aynı Saymaz, özelleştirilmeyen ÇAYKUR üzerinden ise, şimdi "İktidar yandaşlarını işe alıyor" algısı yapmaya çalıştı. Saymaz'ın iddiası doğru olsa, AK Parti hiçbir kurumu özelleştirmez, hepsine eski iktidarların yaptığı gibi yandaşlarını doldururdu.. AK Parti eski iktidarların yaptığı bu uygulamayı sonlandırıp, devlete ait kurumları özelleştirerek, daha verimli çalışmalarını sağladığı halde, Saymaz'ın içinde bulunduğu sol kesim, özelleştirmelere de karşı çıkmıştı..

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