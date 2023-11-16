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Gündem Böyle ağladılar! Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşler tutuklandı
Gündem

Böyle ağladılar! Nihal Candan ve Bahar Candan kardeşler tutuklandı

Yeniakit Publisher
2023-11-16 21:16:00 -

Sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan ile Hacı İsrafil S. savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklama kararını öğrenen Nihal Candan sinir krizi geçirerek ağladı.

“Suç örgütüne üye olma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından İstanbul'da gözaltına alınan sosyal medya fenomenleri Bahar ve Nihal Candan kardeşler ve beraberindeki şüpheli Hacı İsrafil S. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Küçükçekmece Adliye’sine getirilmişti. Nöbetçi savcılıktaki işlemleri tamamlanan şüpheliler tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilmişti. Şüpheliler Sulh Ceza Hakimliği’ndeki ifade işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ağlama krizine girdi

Öte yandan tutuklama kararını öğrenen Nihal Candan ağlama krizine girerek “Lütfen istemiyorum” diye bağırdı. Bahar Candan’ın da ağladığı görüldü. Bahar Candan cezaevine sevki esnasında, "Asıl suçlular dışarda beni çekiyorsunuz. Ünlü olduğum için cezaevine giriyorum" dedi.

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