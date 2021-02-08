Böyle açıkladı: Erdoğan sayesinde Türkiye prangalarını kırdı!

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Aydın’da gerçekleştirdiği bir dizi ziyaretler kapsamında Aydın Valiliğini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti. Çine’de yapımı devam eden Gökbel Barajı’ndaki incelemelerin ardından Aydın Valiliğine gelen Bakan Pakdemirli, ziyaretçi defterini imzaladı. Daha sonra Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’u makamında ziyaret eden Pakdemirli, Aydın genelindeki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından Bakan Pakdemirli’nin diğer durağı AK Parti İl Başkanlığı binası oldu. Bakan Pakdemirli'yi başkanlık binası önünde parti yönetimi ile birlikte karşılayan AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, Bakan Pakdemirli’ye çiçek takdim etti. AK Parti il yönetiminin yanı sıra partililerin de katıldığı ziyarette konuşan Bakan Pakdemirli, partililere seslenerek birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Ziyaretten memnuniyetini dile getiren AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, “Bakanımız, geçen ziyaretinde birçok müjde vermişti, Aydın’a, bu ziyaretinde de heybesinin dolu dolu geldiğini gördük. Özellikle tarım şehri olan Aydın’da, sulamanın önem tuttuğu bu süreçte kendisini burada ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

“Parlamenter sisteme geri dönüş yok”

Partililere seslenen Bakan Pakdemirli, 2023 seçimlerinin önemine dikkat çekerek “Çalışana, gayret gösterene bu partide elbet bir gün mutlaka yer olacaktır. Son 15 yılda bu partide hiçbir önemli görevim olmadı ama en sonunda geldim Bakan oldum. Yani siz çalışıyorsanız, gayret ediyorsanız, başkalarıyla tatlı rekabetler dışında başka tür rekabetlere girmiyorsanız, partinin ve bu davanın daha iyi bir noktaya gelmesi için gayret gösteriyorsanız, zaten Allah size nasip ediyor. Bana göre 2023 seçimleri ülkenin en önemli seçimleri, çünkü yeni bir sistem değişikliği yaptık, bu sistemin oturması lazım. Parlamenter sisteme geri dönüş yok. Bunun ilerisine gitmemiz lazım. Bu sisteme de sahip olacak tek kişi var Türkiye’de, Recep Tayyip Erdoğan. O yüzden 2028’e kadar mutlaka AK Kadroların ve Cumhur İttifakı’nın iktidarda kalıyor olması lazım. Bu sebeple 2023 başarısı il yönetimlerimizin sorumluluğudur. Bundan böyle sizlerin üzerinde bu sorumluluk” diye konuştu.

“Bu anayasa bize bir gömlek küçük”

"Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan sayesinde zincirlerini, prangalarını kırdı, artık kabına sığmayan bir ülke haline geldi" diyen Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Bu anayasa yani darbe döneminin izlerini taşıyan bu anayasa maalesef bize bir gömlek küçük geliyor. Burada bireyi öne çıkartan, bireyi devlet için değil devleti birey için daha özgürlükçü, daha demokratik, Türkiye’yi daha ileriye taşıyacak ve daha basit, kurallarla insanları boğmayacak, insanların önünü açacak, devletin önünü açacak bir anayasaya prensipte ihtiyacımız var. Aslında prensipte tüm partiler buna katılıyor. Ne yazık ki, bugüne kadar mesafe alınamadı, bu konu ile ilgili bugüne kadar alınmış inisiyatifleri de Sayın Cumhurbaşkanımız almıştı. Bunun gibi Türkiye’yi ileriye taşıyacak inisiyatiflerin Cumhurbaşkanımızdan çıktığını biliyoruz. İnşallah tüm partiler bir araya istediğimiz şekilde gelir ve Türkiye’yi daha ileriye taşıyacak bir anayasa ortaya çıkar. Bu millet ayağının altı öpülesi bir millettir. Milletimiz bu anayasadan daha iyisine layıktır diye düşünüyorum."