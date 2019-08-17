Boya yapan işçiyi elektrik çarptı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde özel bir üzüm işletmesinin çatı katında boya-badana yapan işçi, elindeki alüminyum saplı fırçanın yüksek gerilim hattına dokunması sonucu elektriğe kapıldı. Yaralanan işçi itfaiye ekipleri tarafından çatıdan merdivenle indirilerek, hastaneye götürüldü.

Olay, ilçeye bağlı Badınca Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, özel bir üzüm işletmesinin çatı katında boya yapan Y.K’nın (18) elindeki alüminyum saplı fırça bir anda binanın yanından geçen yüksek gerilim hattına temas etti. Çarpmanın etkisiyle bir anda yere yığılan Y.K’yı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri çatı katında baygın olarak duran Y.K’yi merdiven yardımıyla indirerek, 112 Acil Servis ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Y.K daha sonra ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumunun ağır olduğu öğrenilen Y.K.’nın tedavisi sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.