Boya değil bitkisel yağ! Beyaz saçları 1 gecede özüne döndüren İbn-i Sina önerisi: temiz, masrafsız ürünler

İbn-i Sina saç beyazlamasını engellemeye fayda sağlayan formülü paylaştı. Tam bin yıl önceden yazılan formül, boyaya gerek kalmadan saçların beyazlamasına engel oluyor. İşte İbn-i Sina'nın bin yıl öncesinden yazdığı formül…

İbn-i Sina'nın sağlık hakkında verdiği öneriler herkes tarafından ilgi konusu oluyor. Ünlü hekim tam bin yıl önce verdiği tavsiyelerle günümüze de ışık tutuyor. Saç beyazlamasını önleyen önerilerde de bulunan İbn-i Sina, 3 yağ ile bu problemin önlenebileceğini belirtiyor. Saç beyazlaması bazı kişilerde genetik, bazı kişilerdeyse kullanılan ürünlerden kaynaklı olarak meydana geliyor. Pek çok kişi saç beyazlaması problemine boyalarla müdahale etmeye kalkıyor fakat bu durum saç için oldukça zararlı oluyor.

İbn-i Sina saç beyazlamasını engelleyebilmek için doğal yağları tavsiye ediyor. Ayrıca kepek sorunu yaşayan kişiler için de sirkeli macun tarifini öneriyor.

İbn-i Sina'nın saç beyazlamasını engellemek için önerdiği yağlar şu şekilde; Ban otu yağı, Keçiboynuzu yağı ve Çörek otu yağı

BAN OTU YAĞI: Bu yağ saç beyazlamasını engellemeye yardımcı olur. Ayrıca saç çıkartma özelliği de bulunur.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

KEÇİBOYNUZU YAĞI: Genellikle Akdeniz ikliminde yetişen keçiboynuzu, besleyici değeri ile ön plana çıkar. İçerisinde bulunan bileşenler ve vitaminler nedeniyle güçlü bir besin kaynağı olarak bilinir. Keçiboynuzu içerdiği antioksidan maddeler sayesinde parlak ve güçlü saçların elde edilmesine katkıda bulunur.

SAÇ BEYAZLAMASINI ENGELLEMENİN YOLLARI

Saç beyazlaması genellikle genetik faktörlere, yaşlanmaya ve çeşitli dış etkenlere bağlı olarak ortaya çıkar. Ancak, saç beyazlamasını engellemek veya geciktirmek için bazı genel sağlık önerileri ve bakım yöntemleri bulunmaktadır. İşte saç beyazlamasını önlemek veya geciktirmek için alınabilecek bazı önlemler:

SAĞLIKLI BESLENME:

Protein, vitaminler (özellikle B vitamini grubu), mineraller ve antioksidanlar saç sağlığını olumlu yönde etkileyebilir. Balık, tavuk, yumurta, yeşil yapraklı sebzeler, meyveler, tam tahıllı ürünler gibi besinler saç sağlığı için önemlidir.

STRESTEN KAÇINMA:

Stres, saç beyazlamasını hızlandırabilir. Stresle başa çıkmak için yoga, meditasyon, derin nefes almak gibi rahatlama teknikleri uygulayabilirsiniz.

SAÇ BAKIMI:

Saçınıza düzenli bakım yapmak, saç tellerini güçlendirebilir. Doğal yağlar (örneğin, hindistancevizi yağı, argan yağı), saç maskeleri ve doğal şampuanlar kullanabilirsiniz.