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Kadın - Aile Boy uzatan yiyecekler nelerdir?
Kadın - Aile

Boy uzatan yiyecekler nelerdir?

Anneler tarafından sıkça ‘boy uzatan besinler nelerdir’ sorusuna cevabı bu haberde bulabilirsiniz.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 20:56:00 - 2021-11-24 21:16:33
Boy uzatan yiyecekler nelerdir?

Hepimiz çocuklarımızı beslerken onların ideal boy ve kiloya sahip olmalarını isteriz. İşte çocuklarda boy uzamasına yardımcı besinler

Kuru yemişler

Fındık, yer fıstığı, ceviz, badem gibi kuru yemişler çinkonun en iyi kaynaklarındandır ve sağlığa yararlı yağ asitleri içerirler. Yapılan araştırmalar boy kısalığı olan çocuklarda çinko eksikliğinin daha yaygın olduğunu göstermiştir.

 

Süt ve süt ürünleri 

Çocuklarınızın gece uyumadan önce içtiği bir bardak süt ise tüm bu faydalarının yanında büyüme hormonu salgılanmasını uyararak kemik gelişimini ve boy uzamasını desteklemektedir.

Yağlı balıklar 

Alabalık, somon, uskumru, ton balığı gibi yağlı balıkların etleri D vitamini açısından zengindir. Sığır karaciğeri, peynir ve yumurta da bir miktar D vitamini içerir. D vitamini kalsiyum ve fosforun ince bağırsaktan emilimini artırır.

Yeşil mercimek 

Vücudumuz kalsiyum ve D vitaminini metabolizmasının doğru bir şekilde çalışması için yeterli miktarda magnezyuma ihtiyaç duyar.

 

 

 

 

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