Boy nasıl uzatılır, boy uzatma ameliyatı nasıl yapılır?

Boy uzatma ameliyatı nasıl yapılır? İnsanlar hayatının bir döneminde daha uzun olabilir miyim diye düşünüyor. Normal bir kişinin boyunun uzatılması bir kemiğin uzatılmasından farklıdır. Sağlıklı olun hiç bir problemi olmayan bir kişinin boyunu uzatmak farklıdır. Normalde kaslar ve kemikler ve bütün anotomik yapılar arasında bir uyum ve ahenk söz konusu. Operasyonla kemiği uzatıldığında bu uyum bozulmuş olunuyor. O yüzden boy boy uzatmanın da bir sınırı ve hududu var. Bir kişi 15 cm uzayabilir miyim diyen kişiye verilecek cevap kemik uzayabilir ama fonksiyonel olmaz onun için ancak belirli bir miktar olarak kişinin boyu uzatılabilmekte. Boy uzatma ameliyatı, doğuştan veya sonradan olan tek bir ekstremite kısalığı (bacak, kol veya parmak kısalıkları), doğuştan cüce olanlar ve estetik amaçlı boy uzatmak isteyen kişilere uygulanabilmektedir. Boy uzatma ameliyatı için herhangi bir yaş sınırlaması bulunmamaktadır fakat mümkün olduğu kadar erken yaşta yaptırmak tavsiye edilmektedir.

Boy uzatma ameliyatı nasıl yapılır?

Boy uzatma ameliyatı bu alanda deneyimli bir ortopedi uzmanı tarafından genel anestezi altında gerçekleştirilir. İsteyen yetişkin hastalarda işlem epidural anestezi kullanılarak da yapılabilir, böylece eğer isterlerse hastalar ameliyatları sırasında uyanık olabilirler.

İşleme uzatılması planlanan kemiğin enine ikiye kesilmesiyle başlanır. Bu kesme işlemine osteotomi denir. Kesme işleminden sonra bacak birkaç farklı harici ve/veya dahili sabitleme cihazlarından bir ve birkaç tanesi kullanılarak stabilize edilir. Tedavi iki aşamadan oluşur.

İlk aşamada, kesilen kemik yerleştirilen cihazla çok yavaşça ayrılır. Osteotomi bölgesinde yeni kemik büyümesini teşvik eden bu ayırma işlemiyle kemik oluşumuna distraksiyon osteogenezi adı verilir. Yeni kemik dokusunun sürekli büyümesi için cihazdaki pimlerin günde dört kez, her bir ayarlamada ¼ milimetre olmak üzere toplamda 1 milimetre uzatılması sağlanır. Kemiğin uçları arasındaki boşluk açıldıkça, vücut istenen uzunlukta kemik oluşana kadar boşlukta yeni doku üretmeye devam eder. Var olabilecek travmadan kaynaklanan kemiğin yanlış hizalanması gibi herhangi bir deformasyonu düzeltmek için sabitleme cihazlarında ilave ayarlamalar yapılabilir. Bu aşamada, hastalar koltuk değneği yardımıyla yürümeyi öğrenirler.

Tedavinin ikinci aşamasında kemik sertleşir ve iyileşir. Konsolidasyon aşaması olarak adlandırılan bu evrede hasta yavaş yavaş etkilenen uzuv üzerinde daha fazla ağırlık koyabilir ve koltuk değneği olmadan yürümeye başlar. Yeni kemik dokusunun tamamen iyileştiği düşünülüyorsa röntgen filmi çekilerek iyileşme doğruladıktan sonra fiksasyon cihazı çıkarılır. Hasta artık bacaklarını normal şekilde kullanabilir ve günlük hayata dönebilir. Bu aşama tamamlandığında, oluşan yeni kemik dokusu vücuttaki diğer tüm kemikler kadar güçlüdür.