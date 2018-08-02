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Boy kaç yaşına kadar uzar?

Uzun boylu olmak ya da kısa boylu olmak, kişiyle ilgili bir durum değildir. Genlere bağlı olarak, neslin boy uzunluğu oluşur. Örneğin anne ve baba uzun boya sahipseler, çocukların boylarının da uzun olması normaldir.

02 Ağustos 2018 Perşembe 23:25
Boy kaç yaşına kadar uzar?

Ergenlik dönemine kadar çocukların boyu stabil olarak uzar. Aynı yaş grubundaki çocukların boylarının uzunlukları eşittir. Örneğin 4 yaşındaki bir çocuk 100 ile 130 cm arasında boya sahiptir.

Bunun dışına çıkan çocuklara rastlamak istisnadır. Fakat çocuk 12 yaşına geldiğinde, boyu birden uzamaya başlar. Bu dönem ergenlik döneminin başıdır. Ve en çok boy uzamaları ergenlikte olur. Hormonların fazla çalışması olarak nitelendirilen ergenlikte, boy gelişiminin çoğu tamamlanmış olur.

İNSANIN BOYU KAÇ YAŞINA KADAR UZAR?

Bu sorunun cevabı kişiye göre farklılık gösterebilir. Fakat ortalama olarak bir rakam söylemek mümkündür. Kişinin boyu ergenliğin bittiği ve yetişkinliğin başladığı döneme kadar uzar.

Yaş olarak nitelendirmek gerekirse 18 veya 20 yaşlarında kişinin boyu, olması gerektiği seviyeye ulaşmış olur. Bu yazlardan sonra boyun uzamasında değişikliğe rastlanmaz.

Ayrıca ergenlik dönemi bittiği için, gelişme de yavaşlar. Kemik yapısının büyümesi yavaşlar. Fiziksel hatlar artık oluşmuştur. Bundan sonra büyük çaplı bir değişimin yaşanması pek mümkün değildir.

Unutulmaması gereken bir nokta vardır. Küçük yaşlarda tüketilen besinler, ilerideki boy oranını belirler. Örneğin küçükken vücudunun kalsiyum ihtiyacını tam olarak karşılayan kişiler, ergenlik dönemine girdiklerinde boy konusunda sıkıntı yaşamazlar.

Ayrıca beslenmeye dikkat etmek de çok önemlidir. Kemik yapısının sağlam olması için, küçük yaşlardan kahvaltı alışkanlığına sahip olunması avantaj sağlar. Her gün düzenli olarak süt tüketmek, bu doğrultuda faydalı olacaktır.

Kısacası boy, genlere ve kişinin fiziksel yapısına bağlıdır. Bunun yanında beşeri olarak da beslenmenin etkisi görülebilir. Ayrıca yapılan sporların küçük de olsa katkısı olacaktır. İstisna da olsa, uzun boylu ailelerden kısa çocuklar ya da kısa boylu ailelerden uzun çocuklar dünyaya gelebilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 23:25
  1. sağlık
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  5. boy
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