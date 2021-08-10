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Spor Boupendza’ya iki dev talip!
Spor

Boupendza’ya iki dev talip!

Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Boupendza için 2 ciddi kulübün bulunduğunu söyledi. Bu kulüplerin birinin Avrupa, diğerinin ise Orta Doğu'dan olduğunu aktaran Savaş, şu an bir anlaşmanın bulunmadığını da sözlerine ekledi

Yeniakit Publisher
2021-08-10 17:05:00 -
Boupendza’ya iki dev talip!


Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Boupendza için 2 ciddi kulübün bulunduğunu söyledi. Bu kulüplerin birinin Avrupa, diğerinin ise Orta Doğu'dan olduğunu aktaran Savaş, şu an bir anlaşmanın bulunmadığını da sözlerine ekledi.

Süper Lig’in gol kralı Boupendza ile ilgilenen iki ciddi kulüp olduğunu aktaran Başkan Savaş, “Boupendza konusunda şu anda net bir gelişme yok. Görüştüğümüz kulüpler var ama bir tanesinde daha ileriye gittik. Olur olmaz bilmiyorum, ama bizim futbolcumuz değerli. Değerinin karşılığını veren takımla anlaşmak isteriz. İki ciddi kulüp var, biri Avrupa’dan biri Orta Doğu’dan. Görüşmeler devam ediyor, olup olmayacağı net değil. Bizim istediğimiz 8 milyona yakın bir rakam” cümlelerine yer verdi.

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