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Boupendza'dan Galatasaray itirafı
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Spor

Boupendza'dan Galatasaray itirafı

İsmi Fenerbahçe'yle anılan Hatayspor'un golcüsü Boupendza Galatasaray'la ilgili çarpıcı bir itirafta bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-05 15:57:00 -
Boupendza'dan Galatasaray itirafı

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor forması giyen Aaron Boupendza, Fransız basınında verdiği röportajda Galatasaray ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de 21 golle gol krallığı yarışında zirvede bulunan 24 yaşındaki golcü futbolcu, eski Galatasaraylı oyuncu Mario Lemina'nın hakkında söylediği iddia edilen ve Türk medyasında geniş yer bulan sözlere yanıt verdi.

Vatandaşı Mario Lemina ile iletişim halinde olduğunu doğrulayan Gabonlu oyuncu, "Bana Galatasaray'a transfer olmak gerektiğini, oranın benim için en iyi tercih olduğunu söyledi." ifadelerini kullandı.

"Bordeaux'da oynadığım dönemde işler pek yolunda gitmedi ancak orada yaşadığım deneyim profesyonelliğimi keşfetmemi sağladı. Hatalarımdan ders aldım ve olgunlaştım. Bordeaux sıradışı taraftarıyla büyük bir kulüp. Zamanında şansım yaver gitmedi ancak ilerde yeni bir fırsatım olacağını biliyorum. Galatasaray'ın eski oyuncusu Mario Lemina ile irtibat halindeyim. Bana Galatasaray'a gitmemi tavsiye etti. Daha iyi bir seçenek olmadığını söyledi."

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