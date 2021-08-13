Boupendza'dan Fenerbahçe açıklaması

Adı sık sık Fenerbahçe'yle anılan Hatayspor'un yıldız futbolcusu Aaron Boupendza açıklamalarda bulundu. Gabonlu futbolcu geride bıraktığımız sezonunu değerlendirirken, yeni sezon hakkında duygularını da paylaştı. Hatay'da mutlu olduğunu belirten Boupendza, Fenerbahçe taraftarının kendisine olan ilgisine de değindi.

Aaoron Boupendza'nın açıklamalarından satır başları:

Maçlara seyirci alınmadığı dönemde bile çıkışta taraftarlar bizi tebrik etmek için orada oluyordu. Türkiye'de normal atmosferde oynamak için sabırsızım. Umarım bir an önce tüm taraftarlar geri döner. Ama Instagram'da çok zaman geçiyorum, Fenerbahçe taraftarlarının transfer ilgisi var, buna alıştım.

Hatay'da mutluyum. Türkiye'de mutfağı en güzel şehirlerden biri, hava güzel, insanları cana yakın, tam bir aile şehri. Suriye uzak değil ama güvende hissediyorsun. Hristiyan ve Müslümanlar birlikte rahat yaşıyor. Evimde hissediyorum.