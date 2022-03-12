Boupendza için geri sayım başladı!

Bu yıl hücum hattından istediği kadar skor katkısı alamayan Beşiktaş, sezon sonunda büyük bir yapılanmaya gidecek. Batshuayi'nin kiralık sözleşmesi bitecek ve Cyle Larin'in durumunun belirsizliği nedeniyle siyah-beyazlılar, bir dönem Hatayspor'da fırtına gibi esen Aaron Boupendza'yı gündemine aldı.

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bu sezon Batshuayi, Kenan Karaman, Larin ve Güven Yalçın'dan beklediği performansı alamayan siyah-beyazlılar, gol yollarındaki sıkıntıyı gidermek için düğmeye şimdiden bastı.

Fotomaç'ın haberine göre; Birçok isimle temaslarını sürdüren yönetim, daha önce de Türkiye'de Hatayspor forması giymiş olan Aaron Boupendza için girişimlerini hızlandırdı. Gelecek sezon Beşiktaş forması giymesi beklenen Boupendza, Al Arabi ile ligin son maçına çıktı.

UMM Salal maçında 79 dakika forma giyen Gabonlu oyuncu Boupehdza, 2-0 kazanılan maçta forvet mevkiinde değil sağ açık olarak forma giydi. Şampiyonluğu haftalar önce garantileyen Al Sadd'ın (1 maçı eksik) 23 puan gerisinde kaldı.