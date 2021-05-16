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Gündem Boupendza gol kralı oldu
Gündem

Boupendza gol kralı oldu

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın peşine düştüğü Hataysporlu Aaron Boupendza 22 golle gol kralı oldu.

Yeniakit Publisher
2021-05-16 11:09:00 -
Boupendza gol kralı oldu

Süper Lig'in 2020-2021 sezonun gol kralı Hatayspor'dan Aaron Salem Boupendza oldu.

Sezon boyuna 22 kez fileleri havalandıran Gabonlu futbolcu gol krallığı yarışında zirvede yer aldı.

Bu sezon 19'ar gol kaydeden Beşiktaşlı futbolcu Cyle Larin ile Hataysporlu oyuncu Mame Biram Diouf ise ikinci sırada kaldı.

Yeni Malatyasporlu futbolcu Adem Büyük, Türk oyuncular adına en golcü isim oldu. Takımının Galatasaray'a 3-1 mağlup olduğu maçta fileleri havalandıran Adem, 17 gole ulaştı. Gaziantepli futbolcu Muhammet Demir ise 2020-2021 sezonunu 15 golle tamamladı.

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