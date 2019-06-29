BOTAŞ'tan petrol çalan hırsızlar yakalandı Şanlıurfa'da BOTAŞ'a ait petrol hattından kurdukları düzenekle petrol çalan hırsızlar, yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde petrol boru hattından hırsızlık yaparken yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kantar Mahallesi yakınlarından geçen BOTAŞ'a ait petrol hattının yakınlarında şüpheli kişilerin bulunduğunun bildirilmesi üzerine çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları kontrolde hattın yakınındaki kamyon ile boru hattına takılı vanayı fark etti. Ekipleri fark edip kaçmaya başladılar İncelemede kamyonun şasi numarasının silindiğini belirleyen ekipler, aracın kasasında aktarım için hazırlanmış düzenek buldu. Bu sırada, ekipleri fark eden H.A. ile M.E. otomobille kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu yakalanan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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