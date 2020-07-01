BOTAŞ’tan indirim müjdesi

BOTAŞ’ın internet sitesinde yer alan “2020 Yılı Temmuz Ayı Doğal Gaz Toptan Satış Fiyat Tarifesi”ne göre konutlarda kullanılan doğal gazın fiyatında değişikliğe gidilmedi.

Bugünden geçerli olacak

Doğalgazdan elektrik üreten santrallere satılan gazın fiyatında ise yüzde 12,5 indirim uygulandı ve böylece bin metreküp gazın fiyatı 1400 lira oldu. Sanayi ve ticarethane abonelerine de yüzde 9,8 indirim yapıldı ve bin metreküp gazın fiyatı 1400 lira olarak belirlendi. Söz konusu fiyat indirimleri, bugünden itibaren geçerli olacak.

“Toparlanmaya katkı sağlayacak”

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, indirime yönelik, “Pandemi döneminde desteklerle koruduğumuz sanayimizin ve ekonomimizin hızlı toparlanmasına katkı sağlayacak” değerlendirmesinde bulundu. Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ekonomideki her olumlu gelişmeyi vatandaşlara yansıtmaya, üretim ve istihdamı artırmak için var güçle çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Albayrak, “Pandemi döneminde desteklerle koruduğumuz sanayimizin ve ekonomimizin hızlı toparlanmasına katkı sağlayacak bu indirimin hayırlı olmasını diliyorum” mesajını paylaştı.

Maliyetler düşüyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “BOTAŞ’tan sanayicimizin kullandığı doğalgaza indirim hayırlı olsun. Yeni normalde sanayimizin çarkları daha hızlı dönecek, ekonomik toparlanmamız hız kazanacak. Doğalgaz maliyetlerindeki yüzde 9,7 ila yüzde 12,5 arası düşüş, üretim ve istihdama pozitif yansıyacak” dedi.